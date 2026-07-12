Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El último partido de Argentina contra Inglaterra en un Mundial: el rol de Mauricio Pochettino y la “redención” de David Beckham

La Selección volverá a cruzarse a los ingleses en una Copa del Mundo. La última vez significó un golpe tremendo en Corea-Japón 2002. La historia detrás del partido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002
Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002 Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Argentina derrotó a Suiza y enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. Pasaron 24 años desde la última vez que ambas selecciones se vieron las caras en una Copa del Mundo y en esta ocasión el partido se presenta como una suerte de “revancha albiceleste”.

Cuándo fue el último Argentina-Inglaterra en un Mundial

El último cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra se dio el 7 de junio de 2002 por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Corea-Japón. Ambos equipos venían de cruzarse en el Mundial de Francia 1998, cuando la “Albiceleste” eliminó por penales a los “Tres Leones” en los octavos de final tras empataron 2-2 en el tiempo reglamentario.

Además, se trató de un partido cargado de polémica: David Beckham fue expulsado al principio del segundo tiempo por darle una patada desde el suelo a Diego Simeone tras una falta previa.

Es por ello que el partido en Corea-Japón 2002 servía como una suerte de “revancha” para Beckham y compañía, y así lo fue. Inglaterra le ganó 1 a 0 a Argentina con un gol de penal del histórico mediocampista.

Contenido Recomendado

La ventaja secreta de Argentina ante Inglaterra:los seis jugadores que conocen la Premier como nadie

La ventaja secreta de Argentina ante Inglaterra: los seis jugadores que conocen la Premier como nadie

Argentina le ganó a Suiza en el alargue y jugará la semifinal del Mundial contra Inglaterra:lo que dejó el partido

Argentina le ganó a Suiza en el alargue y jugará la semifinal del Mundial contra Inglaterra: lo que dejó el partido

El gol inglés llegó después de una falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen. Para los dirigidos por Marcelo Bielsa fue un golpe durísimo: después empató 1-1 con Suecia y quedó eliminada en fase de grupos, pese a llegar como una de las grandes selecciones candidatas.

El penal de Mauricio Pohettino
El penal de Mauricio Pohettino en Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002 Foto: Captura

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

El ganador de este encuentro jugará la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.

Una semifinal con aroma a clásico

Hasta ahora, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Mundiales: tres triunfos ingleses, una victoria argentina y un empate con clasificación albiceleste por penales. Sin embargo, el historial no alcanza para explicar lo que significa este duelo.

La semifinal del Mundial 2026 reactiva una rivalidad que combina fútbol, memoria, orgullo y épica. Argentina buscará meterse en otra final del mundo, mientras que Inglaterra intentará derribar a un rival que forma parte de sus capítulos más tensos en la Copa.

Porque cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en un Mundial, no solo se juega un partido. Se vuelve a escribir una parte de la historia grande del fútbol.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Por qué el árbitro expulsó a Breel Embolo en Argentina-Suiza:qué es la confusión de identidad

    Por qué el árbitro expulsó a Breel Embolo en Argentina-Suiza: qué es la confusión de identidad

  2. Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026:fecha, hora y estadio

    Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

  3. Las mejores fotos de Argentina vs Suiza:del cabezazo de Alexis Mac Allister al golazo de Julián Álvarez

    Las mejores fotos de Argentina vs Suiza: del cabezazo de Alexis Mac Allister al golazo de Julián Álvarez

  4. Los mejores memes de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial:del “tercer infarto” al “hola Dios, soy yo de nuevo”

    Los mejores memes de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial: del “tercer infarto” al “hola Dios, soy yo de nuevo”

  5. Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

    Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza tras sus dichos sobre la Selección de Francia y Mbappé

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

Caso ARSAT:expectativa por la declaración de Facundo Leal y misterio por su lugar de detención

Caso Skanska:el Tribunal Oral Federal 4 prepara el veredicto en el juicio contra De Vido y José López

Economía

ANSES:qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

ANSES: qué significa cada ítem del recibo de jubilación y cómo detectar descuentos que no corresponden

¿Adiós a los cortes de luz? Así es la estrategia del Gobierno para extender la emergencia energética en el país y evitar futuros apagones

ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

El plan del gobierno de Milei de cara a las elecciones:el programa financiero hasta 2027 y cómo “apagar el Estado” si se agota el Presupuesto

Espectáculos

Murió Kauana Bilhar:quién era la influencer de 26 años que cayó de un piso 27 en Dubái

Murió Kauana Bilhar: quién era la influencer de 26 años que cayó de un piso 27 en Dubái

Por la presión de Trump y el temor internacional:la potencia de la OTAN que autorizó una inyección multimillonaria en defensa

Suiza sorprende al mundo:la ciudad donde todos sueñan vivir por su calidad de vida

Irán cerró el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”:Estados Unidos respondió con ataques contra Teherán