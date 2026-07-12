El último partido de Argentina contra Inglaterra en un Mundial: el rol de Mauricio Pochettino y la “redención” de David Beckham

Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002 Foto: Captura

Argentina derrotó a Suiza y enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026. Pasaron 24 años desde la última vez que ambas selecciones se vieron las caras en una Copa del Mundo y en esta ocasión el partido se presenta como una suerte de “revancha albiceleste”.

Cuándo fue el último Argentina-Inglaterra en un Mundial

El último cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra se dio el 7 de junio de 2002 por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Corea-Japón. Ambos equipos venían de cruzarse en el Mundial de Francia 1998, cuando la “Albiceleste” eliminó por penales a los “Tres Leones” en los octavos de final tras empataron 2-2 en el tiempo reglamentario.

Además, se trató de un partido cargado de polémica: David Beckham fue expulsado al principio del segundo tiempo por darle una patada desde el suelo a Diego Simeone tras una falta previa.

Es por ello que el partido en Corea-Japón 2002 servía como una suerte de “revancha” para Beckham y compañía, y así lo fue. Inglaterra le ganó 1 a 0 a Argentina con un gol de penal del histórico mediocampista.

El gol inglés llegó después de una falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen. Para los dirigidos por Marcelo Bielsa fue un golpe durísimo: después empató 1-1 con Suecia y quedó eliminada en fase de grupos, pese a llegar como una de las grandes selecciones candidatas.

El penal de Mauricio Pohettino en Argentina vs Inglaterra, por el Mundial Corea-Japón 2002 Foto: Captura

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

El ganador de este encuentro jugará la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.

Una semifinal con aroma a clásico

Hasta ahora, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Mundiales: tres triunfos ingleses, una victoria argentina y un empate con clasificación albiceleste por penales. Sin embargo, el historial no alcanza para explicar lo que significa este duelo.

La semifinal del Mundial 2026 reactiva una rivalidad que combina fútbol, memoria, orgullo y épica. Argentina buscará meterse en otra final del mundo, mientras que Inglaterra intentará derribar a un rival que forma parte de sus capítulos más tensos en la Copa.

Porque cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en un Mundial, no solo se juega un partido. Se vuelve a escribir una parte de la historia grande del fútbol.