Murió Carlos Giachetti, creador y conductor de Folclorísimo

Uno de los conductores emblema de la música de nuestro país falleció este sábado a los 71 años. Su programa, que se emite todos los sábados en Canal 26, marcó un antes y un después en el folclore argentino.

Carlos Giachetti

El conductor Carlos Giachetti, creador del programa televisivo Folclorísimo, que se emite en la pantalla de Canal 26 murió este sábado a los 71 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales y miles de seguidores expresaron su pésame a su familia y amigos.

Giachetti creó, además, en 1992, la señal que lleva el mismo nombre que su emblemático programa y que, desde AM, 1410 emite 24 horas de música autóctona.

Allí pudo seguir con su sueño de darle importancia a los sonidos nativos, algo que ya venía haciendo desde el comienzo de su carrera en emisoras como Belgrano, Splendid, Argentina, Nacional, Municipal, La Red y Colonia.

Uno de sus grandes hitos se produjo cuando era parte de Radio Municipal, y “logró realizar 24 horas de música folclórica en vivo, por donde transitaron más de 100 conjuntos y solistas del género, logrando una gran trascendencia”.