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Cambia para siempre un histórico festival de folklore en Argentina: el pedido que sorprendió a la cultura popular

Con el impulso para ser declarada Festival Nacional, la ciudad de Santo Tomé busca consolidar su evento más emblemático como un nuevo atractivo turístico en la agenda cultural argentina.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 20:16
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Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país.
Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país. Foto: Municipio Santo Tomé
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El Festival de Folklore Correntino de Santo Tomé atraviesa un momento decisivo en su historia. En la antesala de su 60.ª edición, prevista para el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026, la tradicional celebración impulsa su reconocimiento como Festival Nacional, un paso que podría redefinir su proyección turística y cultural en todo el país.

La iniciativa, presentada por autoridades locales ante organismos nacionales y provinciales, busca jerarquizar un evento que trasciende el escenario. Con más de seis décadas de historia, el festival no solo reúne música y danza, sino que también posiciona Santo Tomé como uno de los destinos clave para quienes buscan experimentar la identidad del litoral argentino.

Chamamé, cultura y turismo: una combinación que atrae visitantes

Como puerta de entrada al universo del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el evento se consolidó como una visita obligada en el calendario cultural. Cada diciembre la ciudad se convierte en un punto de encuentro donde tradición, gastronomía y turismo se entrelazan.

Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país.
Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país. Foto: Municipio Santo Tomé

La celebración tiene como sede la Plaza Colón y el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, con el emblemático escenario “Isaco Abitbol”. Es allí donde, año tras año, artistas consagrados y nuevos talentos mantienen viva la esencia del género, en un entorno que combina espíritu festivo con raíces profundas.

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Pero el valor del festival va más allá de lo artístico. Su impacto económico y social ha sido clave para el desarrollo local, atrayendo visitantes de toda la región y dinamizando la actividad turística. Con el reconocimiento nacional, el objetivo es potenciar esa visibilidad y atraer a un público aún más diverso.

60 años de historia del Festival de Folklore Correntino de Santo Tomé: de iniciativa local a emblema regional

La historia del festival se remonta a 1964, cuando vecinos y referentes culturales impulsaron una propuesta que rápidamente ganó identidad propia. Desde aquellos primeros encuentros en la Sociedad Española hasta su consolidación como el evento folclórico más antiguo de Corrientes, el crecimiento ha sido sostenido.

Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país.
Con más de seis décadas de trayectoria, el festival de Santo Tomé se consolida como uno de los grandes encuentros del chamamé y apuesta a potenciar su perfil turístico en todo el país. Foto: Municipio Santo Tomé

Esa evolución convirtió al festival en un semillero de talentos, además de una plataforma de proyección hacia escenarios mayores como Cosquín. Durante décadas, su rol fue clave en la difusión del folklore regional, sin perder su apertura a expresiones de todo el país.

El reconocimiento de Santo Tomé como capital del Folclore Correntino, oficializado en 1966, reforzó aún más ese perfil. Hoy, ese título se proyecta hacia una nueva etapa, donde la ciudad busca posicionarse con mayor fuerza dentro del mapa turístico argentino.

Bajo el lema “Custodios del Primer Sapucay”, la próxima edición promete ser una experiencia integral. No se trata solo de asistir a espectáculos, sino de sumergirse en una cultura viva que se expresa en cada rincón: desde la música hasta las tradiciones cotidianas.

FolkloreFiestas RegionalesCorrientesCulturaMúsica
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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