La historia de “Angélica”: el amor cordobés que Horacio Guarany convirtió en un clásico del folklore

Horacio Guarany Foto: redes

En la historia grande del folklore argentino hay canciones que no sólo sobreviven al paso del tiempo: siguen respirando en la memoria colectiva. “Angélica” pertenece a esa categoría. No es sólo una zamba famosa ni un título que vuelve una y otra vez en guitarreadas, festivales y reuniones familiares. Es, sobre todo, un relato íntimo que terminó entrando al patrimonio sentimental de la Argentina. Detrás de esa obra está Roberto Cambaré, seudónimo de Vicente Cambareri, nacido en Balcarce el 16 de agosto de 1925, guitarrista, autor y compositor, a quien Horacio Guarany ayudó a proyectar hacia la popularidad nacional.

La mujer real detrás de “Angélica” y el amor breve que inspiró la zamba

Lejos de la leyenda vacía, la historia de “Angélica” tiene un anclaje concreto. Distintas reconstrucciones periodísticas y materiales de archivo coinciden en que la canción nació a partir de un romance breve vivido por Cambaré en Salsipuedes, Córdoba, durante sus años de juventud. Allí conoció a una muchacha morocha, de pelo largo, con la que sostuvo un vínculo corto pero lo suficientemente intenso como para quedar fijado en la memoria del compositor. El idilio duró poco: ella regresó a Buenos Aires, la distancia hizo lo suyo y esa ausencia terminó decantando en una zamba marcada por la nostalgia.

"Angélica" por Horacio Guarany

Ese dato vuelve todavía más poderosa a la obra: “Angélica” no nació de la ficción pura, sino de la elaboración poética de una experiencia real. Por eso la canción no suena impostada ni ornamental. Tiene la textura de lo vivido, de lo que dolió y después fue transformado en música. No sorprende que, con el tiempo, el propio Cambaré insistiera en que lo narrado en la canción partía de hechos ciertos, aunque filtrados por el recuerdo y por el modo en que el amor agranda la emoción cuando se vuelve palabra.

Cómo nació “Angélica”: Mar del Plata, mates y una mañana decisiva

Aunque la emoción original venía de Córdoba, la composición de la zamba ocurrió en Mar del Plata, en el paraje El Gaucho, donde Cambaré había levantado una casa con sus propias manos. Las fuentes que reconstruyen ese episodio ubican el nacimiento del tema en el otoño de 1958, durante una mañana en la que su madre le cebaba mates mientras él terminaba de dar forma a una composición que, según varios testimonios, salió casi de un tirón.

Horacio Guarany Foto: redes

Sobre la primera reacción materna hay un detalle fascinante: las versiones periodísticas no coinciden del todo. Algunos materiales sostienen que a su madre no le gustó demasiado la zamba e incluso le recomendó no mostrarla, mientras que otras reconstrucciones aseguran que se conmovió hasta las lágrimas al escucharla. Esa divergencia no le quita fuerza al episodio; al contrario, muestra cómo las canciones populares también construyen su propia mitología con el paso del tiempo. Lo indiscutible es que aquella mañana marplatense terminó siendo fundacional para el cancionero argentino.

El secreto técnico de la canción que rompió moldes en el folklore

Hay otro elemento que vuelve singular a “Angélica”: su arquitectura verbal. Cambaré se había propuesto un desafío formal poco común: escribir una zamba apoyada en palabras esdrújulas, lo que obligaba a una cadencia especial y a una melodía diferente de la zamba más tradicional. De hecho, materiales de archivo recuerdan que las palabras “Angélica” y “Córdoba” fueron decisivas en el disparador creativo de la obra. Esa búsqueda estética explica buena parte de su personalidad sonora y de su extraña potencia.

Horacio Guarany

Esa audacia no pasó inadvertida. Con el tiempo, “Angélica” fue leída como una pieza que empujó los límites de la música de raíz folklórica sin romper con su esencia. En esa tensión entre tradición e innovación estuvo parte de su encanto: seguía siendo una zamba reconocible, pero traía un pulso nuevo, una musicalidad distinta, una forma de decir que se apartaba de lo obvio. En otras palabras, no sólo emocionó por su historia: también impactó por su construcción artística.

El papel clave de Horacio Guarany en la consagración del tema

Si la canción encontró una vida enorme en el público fue también por el instinto de Horacio Guarany, una de las voces decisivas del folklore argentino. Diversos perfiles sobre Cambaré señalan que fue el propio Guarany quien lo escuchó tararear la obra durante una gira, advirtió su potencial y se comprometió a grabarla. Además, fue él quien impulsó el seudónimo artístico Roberto Cambaré, nombre con el que el autor quedaría definitivamente ligado a la historia de la música popular argentina.

La intervención de Guarany no fue menor. Para entonces ya venía consolidando una carrera de peso dentro del folklore: había debutado en Radio Belgrano en 1957, y desde 1961 quedaría asociado a Cosquín, donde se convirtió en una figura constante del festival. En ese marco, su lectura de “Angélica” funcionó como un sello de legitimidad y como un puente directo entre la obra y el gran público. No sólo grabó una zamba: ayudó a instalar un clásico.

De SADAIC al furor nacional: por qué “Angélica” explotó en los años 60

La zamba fue registrada en SADAIC el 13 de abril de 1961, una fecha que hoy aparece como referencia obligada para seguir el recorrido histórico del tema. A partir de allí, “Angélica” creció de manera sostenida en un contexto donde el folklore atravesaba una fuerte expansión comercial, radial y festivalera. La canción encontró un público amplio, fue replicada por distintos intérpretes y quedó asociada a ese momento en que el género dejó de ser únicamente regional para instalarse con fuerza en la cultura de masas argentina.

La dimensión del fenómeno quedó a la vista con las múltiples versiones posteriores. Los Chalchaleros, Los Nocheros y otros artistas la incorporaron a sus repertorios, mientras que archivos periodísticos recuerdan incluso que la historia derivó en una fotonovela publicada por la revista Suspiros, una señal inequívoca del impacto cultural que había alcanzado. Cuando una canción salta de la radio al papel, del escenario a la ficción popular, ya no es sólo un éxito: se vuelve símbolo de época.

Roberto Cambaré, mucho más que el autor de una sola obra

Sería injusto reducir a Cambaré únicamente a “Angélica”. Los registros sobre su trayectoria muestran una producción amplia, con más de 70 temas registrados en SADAIC y títulos como “Del algarrobo al ombú”, “Mi luna cordobesa”, “Paisaje sureño” o “Cómo se achica la vida”, esta última en colaboración con Horacio Guarany. También se sabe que escribió su autobiografía, “Cholito y Yo”, publicada en 1979, y que su nombre quedó ligado a homenajes duraderos en su Balcarce natal.

Sin embargo, hay autores que terminan condensados en una obra que los excede. Y eso fue lo que ocurrió con “Angélica”. La canción unió Balcarce, Salsipuedes, Mar del Plata y Buenos Aires en una misma geografía emocional. Transformó un amor breve en un símbolo perdurable y confirmó algo que el folklore argentino ha sabido demostrar una y otra vez: las historias más pequeñas, cuando están bien contadas, son las que mejor resisten al tiempo. Por eso “Angélica” sigue viva. Porque detrás de su belleza formal, de su melodía y de su historia, late algo que nunca pasa de moda: la memoria de lo que pudo ser y no fue.