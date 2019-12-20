Gimena Accardi habló sobre el supuesto rumor de separación con Nico Vázquez

La actriz habló sobre su relación con su marido en medio de las versiones de ruptura.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, espectáculos

Un nuevo video viral generó gran revuelo en el mundo del espectáculo ya que aseguraba que Nico Vázquez y Gimena Accardi se habían separado luego de casarse en diciembre de 2016.

Haciéndole frente a las versiones, la actriz salió a responder en Twitter, negó la crisis y enojada hizo su descargo sobre la falsa versión.

En Twitter Gimena posteó: “Como ya nadie ve UN MINUTO DE UN VIDEO EN REDES SOCIALES, nadie llega a ver el final de este video pedorro que inventó un nabo para hacerse viral, entonces acá les dejo el final, así no lo tienen que ver entero”.

Como ya nadie ve UN MINUTO DE UN VIDEO EN REDES SOCIALES, nadie llega a ver el final de este video pedorro que inventó un nabo para hacerse viral, entonces acá les dejo el final, así no lo tienen que ver entero. https://t.co/hJLR6y6m3w

— Gimena con G (@gimeaccardi) 20 de diciembre de 2019

Por último, dijo: “Este es el remate del chiste pésimo”, en referencia que sobre el final del clip el creador del contenido falso aclara que no es cierto.