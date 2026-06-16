El Festival de Televisión de Montecarlo celebró a sus estrellas y mostró hacia dónde va la industria

Festival de Televisión de Montecarlo. Foto: Canal 26

El Festival de Televisión de Montecarlo, uno de los eventos más destacados del ámbito televisivo internacional, reunió a numerosos actores, productores y creativos de la industria. El evento, que se celebra anualmente, sirve como plataforma para celebrar y promover las mejores producciones, así como para ofrecer a los asistentes una mirada al futuro de la televisión.

Durante el festival, varios protagonistas compartieron su experiencia y visión sobre la industria de la actuación. Zeeko Zako, actor destacado de “FBI”, recordó sus inicios en la escuela, donde tomando clases de actuación y participando en obras, pudo vislumbrar su futuro en el mundo del entretenimiento.

En sus palabras: “Creo que sabía que quería ser un actor cuando supe que era una posibilidad”. Esta revelación se produjo en Carolina del Norte, en 2011, cuando se dio cuenta de que tenía las habilidades necesarias para desempeñarse en esta industria.

Festival de Televisión de Montecarlo. Video: Canal 26

La conversación se centró en cómo los actores deben reinventarse y presentar historias familiares de maneras innovadoras. Uno de los temas recurrentes fue el enfoque de las producciones sobre el FBI, que ofrecen al público una visión interior de esta agencia, a menudo hermética y reservada. “No ves a estos agentes publicando videos en Instagram”, apuntó el actor, aludiendo a la dificultad de capturar la esencia de su trabajo.

Otro tema clave fue la conexión emocional que los espectadores desarrollan con los personajes. Kimberlin Brown, cuya popularidad ha crecido considerablemente, reflexionó sobre el deseo universal de sus personajes: “Todo lo que quiere es ser amada. Nunca ha sabido cómo lograrlo de manera convencional”. Esta búsqueda de amor y aceptación resuena en el público y se convierte en un motor emocional de la narrativa.

La actriz también compartió sus aprendizajes sobre la industria y la importancia de la autoafirmación: “La base es que puedes convencerte de cualquier cosa”. Reflexionó sobre la influencia del pensamiento positivo y cómo este puede transformar una experiencia, tanto si es trascendental como trivial.

El festival no solo permitió a los artistas compartir sus vivencias, sino que también mostró cómo el trabajo duro y la dedicación pueden llevar a logros significativos. Katherine Lang comentó sobre su larga trayectoria en la serie “Bold and the Beautiful”, que ha estado al aire durante 39 años. Y concluyó con un mensaje inspirador: “Debes estar orgulloso de lo que haces, no importa cuán grande o pequeño sea”.

Así, el Festival de Televisión de Montecarlo reafirmó su lugar como un espacio esencial para las voces del entretenimiento global, además de celebrar el esfuerzo y dedicación de quienes hacen posible cada producción.