Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Buque de guerra ruso Foto: X @RadarAustral_

Las autoridades británicas investigan un presunto incidente ocurrido este martes en el Canal de la Mancha, luego de que un yate con bandera del Reino Unido denunciara haber sido objeto de disparos de advertencia realizados por un buque de guerra ruso.

Según informaron medios del Reino Unido, el hecho habría tenido lugar alrededor de las 11:40 de la mañana en una zona marítima ubicada entre la Isla de Wight y la costa de Normandía, en Francia. De acuerdo con el relato de la tripulación del yate, la embarcación rusa efectuó disparos mientras ambas naves se encontraban fuera de las aguas territoriales británicas.

Ante la denuncia, el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que está analizando la información disponible para verificar la veracidad de los hechos y determinar qué ocurrió exactamente en una de las rutas marítimas más transitadas de Europa.

Buque de guerra Foto: Unsplash

Qué se sabe sobre el ataque de un buque ruso a un yate británico

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por la prensa británica, el yate navegaba a unas 20 millas (32 kilómetros) al sur de la Isla de Wight cuando se produjo el supuesto incidente. La embarcación denunció que un buque perteneciente a la Armada rusa realizó disparos de advertencia en su dirección, aunque hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales.

Según trascendió, el patrullero de la Marina Real británica HMS Mersey se encontraba siguiendo los movimientos del navío ruso cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, las autoridades aún no confirmaron oficialmente que los disparos hayan tenido lugar y continúan recopilando información para esclarecer lo sucedido.

Buques de la Marina de Guerra de Rusia

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Rusia y distintos países, ya que hace apenas dos días, las fuerzas británicas detuvieron en el Canal de la Mancha a un petrolero sancionado, sospechoso de formar parte de la denominada “flota fantasma” utilizada para transportar petróleo ruso eludiendo restricciones internacionales.

El capitán de esa embarcación, de nacionalidad india, fue acusado de transportar crudo ruso en violación de las sanciones vigentes y quedó bajo prisión preventiva tras comparecer ante la Justicia británica. No obstante, las autoridades aclararon que, por el momento, no existe evidencia que vincule ambos episodios.