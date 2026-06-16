Muerte de Gaspi: las huellas dactilares confirmaron la identidad del youtuber tras la tragedia aérea en Brasil

Gaspi, youtuber argentino. Foto: LOS40

Avanza la investigación por la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro y, a 48 horas del choque que dejó seis víctimas fatales, las autoridades brasileñas lograron identificar al youtuber Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, por sus huellas dactilares debido a que su cuerpo se encontraba carbonizado.

Además, los forenses reconocieron también por el mismo método al realizador audiovisual Lucas Vignale. El youtuber de 23 años y el creador audiovisual formaban parte del grupo de pasajeros que viajaba en el helicóptero Bell 206B donde viajaba el cantante estadounidense Oliver Tree y el productor brasilero Lucas Brito Cháves.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi. Foto: EFE

La situación es más compleja en el caso de otras víctimas debido al estado en que quedaron algunos de los cuerpos tras el impacto y el incendio que se produjo luego de la colisión. Por ese motivo, los especialistas continúan realizando estudios complementarios para completar la identificación oficial de todos los fallecidos.

Uno de los casos que requiere análisis adicionales es el de Oliver Tree, quien también viajaba en la aeronave junto a Gaspi y Vignale, ya que los especialistas trabajan para confirmar oficialmente la identidad de todos los fallecidos mediante distintos métodos científicos a través de una pericia dental, ya que sus restos no pudieron ser reconocidos.

Murió Gaspi, youtuber argentino. Foto: Instagram @gaspipd

Cuándo podrían repatriar el cuerpo de Gaspi

De acuerdo con la información difundida por Cancillería, la Policía de Brasil dispondrá de aproximadamente una semana para completar las actuaciones necesarias y liberar los restos del influencer argentino. Durante ese período se realizarán las pericias vinculadas a la investigación del accidente y los procedimientos de identificación correspondientes.

Una vez finalizada esa etapa, el cuerpo quedará a disposición de la familia, que será la encargada de coordinar el traslado hacia la Argentina. Por el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de los restos al país.

Murió Gaspi a los 23 años. Foto: Instagram @gaspipd

La repatriación de restos humanos requiere una serie de pasos obligatorios establecidos por las autoridades brasileñas y argentinas. En primer lugar, debe emitirse el certificado de defunción y completarse toda la documentación judicial relacionada con el fallecimiento.

Luego, las autoridades competentes deben autorizar la liberación del cuerpo y emitir los certificados sanitarios necesarios para el traslado internacional. También se exige que el féretro cumpla con las normas vigentes para el transporte aéreo internacional de restos humanos. Una vez reunida toda la documentación, una empresa funeraria especializada coordina el traslado con la aerolínea correspondiente para concretar el regreso al país de origen.