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Antes del debut en el Mundial, Nico Paz le confirmó al Real Madrid la decisión sobre su futuro: qué dijo

El crack argentino, actualmente en el Como de la Serie A italiana, resolvió con el Merengue su futuro. El club de la capital española pretende “pescarlo” en medio de su cesión en el club que jugará la Champions League.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Nicolás Paz; futbolista.
Nicolás Paz; futbolista. Foto: Instagram / nicopaz1o.
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En la previa de su debut en Mundial, Nico Paz tomó una contundente decisión de cara a su futuro: le comunicó al Real Madrid que continuará en el Como y descartó, al menos por ahora, un regreso al club de la capital española.

La información fue revelada por el diario AS, que aseguró que el mediocampista argentino de 21 años pretende seguir desarrollando su carrera en Italia, donde se convirtió en una de las principales figuras del proyecto encabezado por Cesc Fábregas.

Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o
Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o

La postura del volante surge cuando en el Madrid analizaban seriamente su regreso para la próxima temporada. Tras dos campañas de gran nivel en la Serie A, el club blanco consideraba recuperar a uno de los futbolistas más prometedores surgidos de su cantera, aunque el propio jugador entiende que su crecimiento está mejor garantizado en Como, donde es una pieza fundamental.

El volante, que jugará su primera Copa del Mundo con la Selección y está señalado como el futuro de la Albiceleste, llegó al conjunto italiano cuando todavía tenía escaso protagonismo en el primer equipo merengue y desde entonces acumuló 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, además de varios reconocimientos como MVP.

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Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o
Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o

Ese rendimiento despertó el interés de distintos clubes europeos, entre ellos Inter y el propio Merengue, que lo hizo debutar oficialmente en noviembre de 2023 en el Santiago Bernabéu.

Si bien Mourinho había dado el visto bueno para su regreso y Florentino Pérez destacó públicamente sus condiciones, en la Casa Blanca nadie podía asegurarle la titularidad.

Nico Paz fue el último argentino en ganar la Champions League. Foto: Instagram @nicopaz1o
Nico Paz fue el último argentino en ganar la Champions League. Foto: Instagram @nicopaz1o

En cambio, en Como mantiene un rol central dentro del equipo y tendrá la posibilidad de disputar la próxima Champions League, un factor que también habría influido en su decisión.

La noticia fue recibida como un revés en Valdebebas, donde esperaban reincorporarlo para reforzar el plantel. Sin embargo, el Real Madrid todavía conserva una opción para recuperarlo hasta el 30 de junio de 2027 mediante una cláusula de recompra fijada en 10 millones de euros.

Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o
Nico Paz en la Selección Argentina. Foto: Instagram @nicopaz1o

Más allá de su voluntad de permanecer en Italia, el futuro de Paz continúa ligado al club español, que mantiene el control sobre cualquier posible transferencia y deberá autorizar una eventual venta a otro equipo.

Mientras tanto, el mediocampista concentra con la Selección Argentina y podría debutar este martes ante Argelia en el Mundial 2026.

Mundial 2026Nicolás PazReal Madrid
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