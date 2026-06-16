Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una inusual crítica pública hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al cuestionar la estrategia militar israelí en el Líbano y reclamar una actitud “más responsable” en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar un acuerdo de paz con Irán.

Durante una reunión bilateral con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad francesa de Évian, Trump expresó su malestar por la prolongación de las operaciones israelíes contra el movimiento chiita Hezbollah y advirtió sobre el impacto que esas acciones pueden tener en las negociaciones regionales.

Donald Trump junto a Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters/Leah Millis.

Trump: “No estoy satisfecho con cómo actuó Israel en el Líbano”

“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbollah. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin”, afirmó el mandatario estadounidense. Según Trump, la continuidad de los enfrentamientos proyecta una imagen negativa sobre el acuerdo alcanzado con Irán, considerado una de las principales apuestas diplomáticas de su administración.

El presidente sostuvo que la guerra entre Israel y Hezbollah se ha extendido demasiado tiempo y cuestionó especialmente los ataques contra zonas urbanas densamente pobladas. “No es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien. En esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbollah”, señaló.

Trump reveló además que transmitió personalmente su descontento a Netanyahu por una operación militar llevada a cabo en Beirut en plena fase final de las negociaciones con Teherán. “Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut. No me gustó nada y se lo hice saber claramente”, aseguró.

Pese a las diferencias, el mandatario aclaró que no está enfadado con el líder israelí y se mostró convencido de que el acuerdo con Irán, cuya formalización se espera para finales de esta semana en Ginebra, podrá mantenerse incluso frente a eventuales acciones futuras de Israel.

Masivos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

En otro de los pasajes más llamativos de sus declaraciones, Trump sugirió que Siria podría desempeñar un papel más activo en la contención de Hezbollah Según explicó, el gobierno sirio ha logrado estabilizar el país con rapidez y cuenta con capacidad suficiente para enfrentar a la organización.

“Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Ha protegido todo lo que le he pedido. Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, Siria lo hará”, afirmó.

Finalmente, Trump destacó el respaldo histórico de Washington a Israel y aseguró que la supervivencia del Estado israelí ha dependido en gran medida del apoyo estadounidense. “Sin Estados Unidos, Israel habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado”, concluyó.