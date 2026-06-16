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Javier Milei viajará a París para la Argentina Week y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

El Presidente participará de la Argentina Week París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre junto a empresarios e inversores europeos. Además, se espera una posible reunión con Emmanuel Macron.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al presidente argentino Javier Milei. Foto: EFE.
El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al presidente argentino Javier Milei. Foto: EFE.
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La agenda internacional de Javier Milei sumará una nueva escala clave a fines de septiembre de 2026. El Presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week París, un encuentro que reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores europeos con el objetivo de promover nuevas inversiones y fortalecer los vínculos económicos entre la Argentina y Europa.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el mandatario participará de una serie de actividades orientadas a mostrar las oportunidades de negocios que ofrece el país en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e infraestructura. Además, se espera que mantenga una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, en un contexto de creciente acercamiento entre ambos gobiernos.

Javier Milei con el presidente de Francia Emmanuel Macron en la cumbre del G7. Foto: NA
Javier Milei con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: NA.

Milei será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Uno de los anuncios más destacados vinculados a la Argentina Week París fue realizado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien informó que Milei y el economista francés Philippe Aghion serán distinguidos por el Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del mundo. El reconocimiento busca destacar el impacto de ambos en ámbitos diferentes: uno desde la academia y el otro desde la gestión política.

Sielecki definió al evento como una especie de “mundial de las inversiones para la Argentina”, al señalar que reunirá a los principales referentes del sector privado argentino con empresarios franceses y europeos interesados en expandir sus negocios en América Latina. El objetivo central será acelerar el desembarco de capitales en proyectos productivos y de infraestructura.

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Entre los empresarios argentinos que participarán figuran nombres de peso como Marcos Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Martín Migoya y Marcelo Mindlin. En paralelo, la Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional organizará actividades destinadas a difundir la Marca País.

El Gobierno destacó que las inversiones francesas en la Argentina registraron un crecimiento significativo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Entre los proyectos mencionados aparecen iniciativas vinculadas al procesamiento agrícola, la minería de litio, las energías renovables y el desarrollo de gas offshore. También sobresale el regreso de la cadena deportiva Decathlon al mercado argentino.

Javier Milei en el MALBA
Milei será reconocido como uno de los economistas más influyentes. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

La Argentina Week en París replicará el esquema utilizado previamente en Nueva York, aunque con un perfil más enfocado en la economía real y la producción. Además, el encuentro se desarrollará en un contexto favorable para la relación bilateral, marcado por el avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y por el respaldo que Francia brindó al país en distintas negociaciones internacionales.

Antes de llegar a París, Milei cumplirá compromisos en Madrid, Asunción, Nueva York y la Asamblea General de las Naciones Unidas, consolidando una estrategia de fuerte presencia internacional mientras busca atraer inversiones y ampliar el protagonismo argentino en los principales foros globales.

Javier MileiGobiernoFranciaEmmanuel Macron
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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