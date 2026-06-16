Selección Argentina hoy, EN VIVO: debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, todas las últimas novedades minuto a minuto

La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El partido está programado para las 22:00hs (hora argentina) en el Kansas City Stadium.
De cara al inicio de una nueva ilusión en esta Copa del Mundo, es importante conocer todas las novedades de la previa: cómo llegan los equipos, las posibles formaciones y más, minuto a minuto.
¿Quién es el arquero de Argelia que tiene vínculos con Francia?
Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, será el arquero de Argelia en el debut ante la Argentina en el Mundial 2026.
Nacido en Francia y formado en el Real Madrid, fue campeón europeo Sub 17 con los Bleus, pero decidió representar a Argelia por sus raíces familiares.
A los 28 años, llega a su primera Copa del Mundo tras consolidarse en Granada y superar una fractura de mandíbula que lo obligará a jugar con una máscara protectora.
Szymon Marciniak, el árbitro del debut de Argentina en el Mundial:los antecedentes que ilusionan
El polaco fue designado para el choque entre la Albiceleste y Argelia, el próximo martes 16 de junio. ¿En qué otros partidos dirigió al conjunto nacional?
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Lionel Scaloni confirmó que el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
A horas del estreno por el Grupo J, el entrenador de la Selección afirmó que “no es fundamental el primer partido”, y recordó la derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022.
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Quién es el árbitro
Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo vs. Argelia.
Marciniak, de 45 años, ya tiene antecedentes dirigiendo a la Selección. De hecho, fue el encargado de arbitrar en dos partidos de la Albiceleste en los Mundiales.
El primero de ellos fue en Rusia 2018, en el primer encuentro que Argentina disputó en dicho Mundial: el resultado fue 1 a 1 contra Islandia.
El segundo encuentro que Marciniak dirigió a la Argentina es el más recordado: la final contra Francia en Qatar 2022, la tercera estrella de la Scaloneta.
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Messi comienza su sexto Mundial: las estadísticas del astro argentino
El rosarino se convertirá en el primer jugador en sumar minutos en seis Mundiales diferentes, aunque muy probablemente lo iguale Cristiano Ronaldo cuando llegue la hora del debut de Portugal.
Los números de Messi en Mundiales
Alemania 2006:
- Partidos: 3
- Goles: 1
- Asistencias: 1
- Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final
Sudáfrica 2010:
- Partidos: 5
- Goles: 0
- Asistencias: 1
- Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final
Brasil 2014:
- Partidos: 7
- Goles: 4
- Asistencias: 1
- Hasta qué ronda llegó Argentina: final
Rusia 2018:
- Partidos: 4
- Goles: 1
- Asistencias: 2
- Hasta qué ronda llegó Argentina: octavos de final
Qatar 2022:
- Partidos: 7
- Goles: 7
- Asistencias: 3
- Hasta qué ronda llegó Argentina: campeón
El once confirmado de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia
La Selección argentina confirmó este martes la formación titular para enfrentar a Argelia, desde las 22, en Kansas, por el debut en el Grupo J del Mundial 2026, con Emiliano “Dibu” Martínez desde el arranque, Facundo Medina, como reemplazante de Nicolás Tagliafico, y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la delantera.
En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con la siguiente formación: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.