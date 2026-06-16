Selección Argentina hoy, EN VIVO: debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, todas las últimas novedades minuto a minuto

La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Islandia y culminó de una buena manera su etapa preparatoria, en un amistoso internacional en en el Jordan-Hare Stadium de Aubrun, Alabama, a dos días del comienzo del Mundial 2026. Foto: NA

La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El partido está programado para las 22:00hs (hora argentina) en el Kansas City Stadium.

De cara al inicio de una nueva ilusión en esta Copa del Mundo, es importante conocer todas las novedades de la previa: cómo llegan los equipos, las posibles formaciones y más, minuto a minuto.

¿Quién es el arquero de Argelia que tiene vínculos con Francia?

Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, será el arquero de Argelia en el debut ante la Argentina en el Mundial 2026.

Luca Zidane, arquero de Argelia, hijo de Zinedine Zidane. Foto: REUTERS

Nacido en Francia y formado en el Real Madrid, fue campeón europeo Sub 17 con los Bleus, pero decidió representar a Argelia por sus raíces familiares.

A los 28 años, llega a su primera Copa del Mundo tras consolidarse en Granada y superar una fractura de mandíbula que lo obligará a jugar con una máscara protectora.

12:55 El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026: “¡Serías un gran Spider-Man!” El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026. El actor británico participó de la fanzone de la Selección de España en la previa de su debut ante Cabo Verde, habló sobre la Copa del Mundo y reveló que sigue de cerca la carrera del futbolista argentino del Atlético de Madrid, vinculado al superhéroe de Marvel. Leer la nota completa

12:36 Quién es el árbitro Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo vs. Argelia. Marciniak, de 45 años, ya tiene antecedentes dirigiendo a la Selección. De hecho, fue el encargado de arbitrar en dos partidos de la Albiceleste en los Mundiales. Szymon Marciniak, el árbitro de Argentina vs. Argelia. Foto: Instagram El primero de ellos fue en Rusia 2018, en el primer encuentro que Argentina disputó en dicho Mundial: el resultado fue 1 a 1 contra Islandia. El segundo encuentro que Marciniak dirigió a la Argentina es el más recordado: la final contra Francia en Qatar 2022, la tercera estrella de la Scaloneta.

12:13 Sumar puntos en el Prode, una misión imposible: los memes de los hinchas que no pegan una en este Mundial 2026 Los resultados inesperados del Mundial 2026 hicieron estallar las redes sociales con memes sobre quienes no logran sumar puntos en el Prode. Resultados inesperados, batacazos y partidos que rompieron todos los pronósticos convirtieron al Prode del Mundial 2026 en un verdadero dolor de cabeza para los hinchas. Ante la dificultad para acertar los marcadores, las redes sociales se llenaron de memes que reflejan, con mucho humor, la frustración de quienes no logran sumar puntos. Leer la nota completa

12:09 Messi comienza su sexto Mundial: las estadísticas del astro argentino El rosarino se convertirá en el primer jugador en sumar minutos en seis Mundiales diferentes, aunque muy probablemente lo iguale Cristiano Ronaldo cuando llegue la hora del debut de Portugal. Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA Los números de Messi en Mundiales Alemania 2006: Partidos: 3

Goles: 1

Asistencias: 1

Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final Sudáfrica 2010: Partidos: 5

Goles: 0

Asistencias: 1

Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final Brasil 2014: Partidos: 7

Goles: 4

Asistencias: 1

Hasta qué ronda llegó Argentina: final Rusia 2018: Partidos: 4

Goles: 1

Asistencias: 2

Hasta qué ronda llegó Argentina: octavos de final Qatar 2022: Partidos: 7

Goles: 7

Asistencias: 3

Hasta qué ronda llegó Argentina: campeón