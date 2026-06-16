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Selección Argentina hoy, EN VIVO: debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, todas las últimas novedades minuto a minuto

Los dirigidos por Lionel Scaloni debutan hoy martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo J. El minuto a minuto con la preparación de la “Albiceleste” de cara al duelo en el Kansas City Stadium.

Nicolás Varela
Ezequiel Alippe
Tomás Cascallares
Por Nicolás Varela, Ezequiel Alippe y Tomás Cascallares
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La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Islandia y culminó de una buena manera su etapa preparatoria, en un amistoso internacional en en el Jordan-Hare Stadium de Aubrun, Alabama, a dos días del comienzo del Mundial 2026.
La Selección argentina goleó por 3 a 0 a Islandia y culminó de una buena manera su etapa preparatoria, en un amistoso internacional en en el Jordan-Hare Stadium de Aubrun, Alabama, a dos días del comienzo del Mundial 2026. Foto: NA
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La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El partido está programado para las 22:00hs (hora argentina) en el Kansas City Stadium.

De cara al inicio de una nueva ilusión en esta Copa del Mundo, es importante conocer todas las novedades de la previa: cómo llegan los equipos, las posibles formaciones y más, minuto a minuto.

¿Quién es el arquero de Argelia que tiene vínculos con Francia?

Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, será el arquero de Argelia en el debut ante la Argentina en el Mundial 2026.

Luca Zidane, arquero de Argelia, hijo de Zinedine Zidane. Foto: REUTERS

Nacido en Francia y formado en el Real Madrid, fue campeón europeo Sub 17 con los Bleus, pero decidió representar a Argelia por sus raíces familiares.

A los 28 años, llega a su primera Copa del Mundo tras consolidarse en Granada y superar una fractura de mandíbula que lo obligará a jugar con una máscara protectora.

Quién es el árbitro

Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo vs. Argelia.

Marciniak, de 45 años, ya tiene antecedentes dirigiendo a la Selección. De hecho, fue el encargado de arbitrar en dos partidos de la Albiceleste en los Mundiales.

Szymon Marciniak, el árbitro de Argentina vs. Argelia. Foto: Instagram

El primero de ellos fue en Rusia 2018, en el primer encuentro que Argentina disputó en dicho Mundial: el resultado fue 1 a 1 contra Islandia.

El segundo encuentro que Marciniak dirigió a la Argentina es el más recordado: la final contra Francia en Qatar 2022, la tercera estrella de la Scaloneta.

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Los resultados inesperados del Mundial 2026 hicieron estallar las redes sociales con memes sobre quienes no logran sumar puntos en el Prode.

Resultados inesperados, batacazos y partidos que rompieron todos los pronósticos convirtieron al Prode del Mundial 2026 en un verdadero dolor de cabeza para los hinchas. Ante la dificultad para acertar los marcadores, las redes sociales se llenaron de memes que reflejan, con mucho humor, la frustración de quienes no logran sumar puntos.

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Messi comienza su sexto Mundial: las estadísticas del astro argentino

El rosarino se convertirá en el primer jugador en sumar minutos en seis Mundiales diferentes, aunque muy probablemente lo iguale Cristiano Ronaldo cuando llegue la hora del debut de Portugal.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

Los números de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

  • Partidos: 3
  • Goles: 1
  • Asistencias: 1
  • Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final

Sudáfrica 2010:

  • Partidos: 5
  • Goles: 0
  • Asistencias: 1
  • Hasta qué ronda llegó Argentina: cuartos de final

Brasil 2014:

  • Partidos: 7
  • Goles: 4
  • Asistencias: 1
  • Hasta qué ronda llegó Argentina: final

Rusia 2018:

  • Partidos: 4
  • Goles: 1
  • Asistencias: 2
  • Hasta qué ronda llegó Argentina: octavos de final

Qatar 2022:

  • Partidos: 7
  • Goles: 7
  • Asistencias: 3
  • Hasta qué ronda llegó Argentina: campeón

El once confirmado de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia

La Selección argentina confirmó este martes la formación titular para enfrentar a Argelia, desde las 22, en Kansas, por el debut en el Grupo J del Mundial 2026, con Emiliano “Dibu” Martínez desde el arranque, Facundo Medina, como reemplazante de Nicolás Tagliafico, y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la delantera.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con la siguiente formación: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Selección ArgentinaMundial 2026Selección Argelia
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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