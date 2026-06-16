Garantía clave del Banco Mundial: el directorio define un aval por US$2000 millones para la Argentina

Las máximas autoridades del Banco Mundial mantendrán una sesión clave este martes 16 de junio con el objetivo de evaluar la concesión de un aval financiero por US$2000 millones a favor del Gobierno argentino. La gestión económica comandada por el ministro Luis Caputo formalizó este requerimiento a mediados de abril 2026, por lo tanto, la aprobación del organismo resultará fundamental para que el país acceda a financiamiento privado y cubra los compromisos de deuda del próximo mes de julio.
El directorio ejecutivo de la entidad internacional está integrado por el presidente del Grupo, Ajay Banga, junto a otros 25 directores fiduciarios. Los representantes supervisan de forma regular las operaciones globales de los 189 países miembros y es por eso que el visto bueno de esta cúpula le permitirá a las oficinas locales reestructurar una parte sustancial de los pasivos externos y morigerar los costos financieros.
El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo diseñó una estrategia combinada para robustecer las reservas frente al vencimiento por US$4400 millones pautado para el 9 de julio. Las autoridades apuntan a consolidar un piso de respaldos institucionales que destrabe la llegada de divisas líquidas por parte de grandes bancas de inversión.
Las negociaciones en curso del Gobierno con los organismos de crédito internacional
- Banco Mundial: el aval en discusión este martes alcanza los US$2000 millones para el reaseguro de capitales.
- Respaldo del BID: la cúpula del Banco Interamericano de Desarrollo sesionará este miércoles 17 para sellar un apoyo adicional de US$500 millones.
- Garantía de la CAF: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tratará el 22 de julio una cobertura de entre US250millonesyUS500 millones.
- Préstamo bancario: el pool de garantías institucionales servirá como llave para destrabar un crédito directo de bancos privados por US$4000 millones.
La conducción económica evitó el regreso directo a los mercados internacionales de crédito y prefirió activar mecanismos alternativos de financiamiento. Las tenencias líquidas del Tesoro Nacional depositadas en el Banco Central registraban un saldo de US$2917 millones hasta la semana pasada, una cifra que permite cubrir el 66% de las obligaciones inmediatas de julio. Los instrumentos financieros utilizados para captar divisas son:
- Colocación local: el Gobierno emitió títulos públicos en moneda extranjera dentro del mercado doméstico para captar los ahorros del sector privado.
- Bono a corto plazo: el Tesoro Nacional obtuvo US$2000 millones mediante una herramienta financiera que expira en el año 2027.
- Título de mediano plazo: las agencias oficiales adjudicaron otros US$1600 millones a través de un instrumento con vencimiento pautado para 2028.
- Flujo de inversión: el objetivo de los nuevos contratos radica en edificar un escenario de mayor previsibilidad para el desembarco de capitales productivos.