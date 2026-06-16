Garantía clave del Banco Mundial: el directorio define un aval por US$2000 millones para la Argentina

Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: NA

Las máximas autoridades del Banco Mundial mantendrán una sesión clave este martes 16 de junio con el objetivo de evaluar la concesión de un aval financiero por US$2000 millones a favor del Gobierno argentino. La gestión económica comandada por el ministro Luis Caputo formalizó este requerimiento a mediados de abril 2026, por lo tanto, la aprobación del organismo resultará fundamental para que el país acceda a financiamiento privado y cubra los compromisos de deuda del próximo mes de julio.

El directorio ejecutivo de la entidad internacional está integrado por el presidente del Grupo, Ajay Banga, junto a otros 25 directores fiduciarios. Los representantes supervisan de forma regular las operaciones globales de los 189 países miembros y es por eso que el visto bueno de esta cúpula le permitirá a las oficinas locales reestructurar una parte sustancial de los pasivos externos y morigerar los costos financieros.

El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo diseñó una estrategia combinada para robustecer las reservas frente al vencimiento por US$4400 millones pautado para el 9 de julio. Las autoridades apuntan a consolidar un piso de respaldos institucionales que destrabe la llegada de divisas líquidas por parte de grandes bancas de inversión.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

Las negociaciones en curso del Gobierno con los organismos de crédito internacional

Banco Mundial: el aval en discusión este martes alcanza los US$2000 millones para el reaseguro de capitales.

Respaldo del BID: la cúpula del Banco Interamericano de Desarrollo sesionará este miércoles 17 para sellar un apoyo adicional de US$500 millones.

Garantía de la CAF: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tratará el 22 de julio una cobertura de entre US250millonesyUS500 millones.

Préstamo bancario: el pool de garantías institucionales servirá como llave para destrabar un crédito directo de bancos privados por US$4000 millones.

La conducción económica evitó el regreso directo a los mercados internacionales de crédito y prefirió activar mecanismos alternativos de financiamiento. Las tenencias líquidas del Tesoro Nacional depositadas en el Banco Central registraban un saldo de US$2917 millones hasta la semana pasada, una cifra que permite cubrir el 66% de las obligaciones inmediatas de julio. Los instrumentos financieros utilizados para captar divisas son: