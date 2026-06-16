Accidente aéreo en Brasil: el duro relato del DJ que iba a viajar con Gaspi y a último momento se bajó

Gaspi, youtuber argentino.

A tan solo días del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro que terminó con la vida de seis personas, entre ellas el youtuber Gaspi y el cineasta Lucas Vignale, trascendió el estremecedor relato del DJ brasileño Victor Wao, quien reveló que iba a ser uno de los pasajeros del helicóptero, pero a último momento decidió no subir.

El artista se despidió de su amigo Lucas Frotta, una de las víctimas fatales, con una carta abierta en sus redes sociales en la que contó cómo esa decisión terminó por salvarle la vida.

El estremecedor relato del DJ que evitó el accidente aéreo por no subir al helicóptero. Foto: redes sociales.

Wao compartió una historia de Instagram desde el funeral de Frotta y escribió: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.

Horas después del accidente del domingo pasado, el productor brasileño había expresado su angustia por la pérdida de su amigo y reveló que él fue quien le permitió evitar la tragedia: “Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y, en el último segundo, no fui”.

Según explicó, Frotta le consiguió un auto para que pudiera llegar a destino porque él tenía miedo de subirse al helicóptero. “Ahora debo mi vida a ti, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré! Lucas, ¡tú eras luz pura!”, escribió.

El estremecedor relato del DJ que evitó el accidente aéreo por no subir al helicóptero. Foto: redes sociales.

Además, lamentó no haber podido hacer nada para evitar el trágico desenlace: “Me quedo pensando si podría haber hecho algo para evitar esto. Me siento sin fuerzas al saber que ya no voy a poder estar más a tu lado”.

Su publicación también reveló otro dato conmovedor: el cantante Oliver Tree, otra de las víctimas fatales del accidente, estaba trabajando en un proyecto musical junto a Lucas Frotta.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X

Muerte de Gaspi: cuándo y cómo será el proceso para repatriar el cuerpo del youtuber tras el accidente en Río de Janeiro

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, sigue generando conmoción entre sus seguidores y en el mundo de las redes sociales. El creador de contenido argentino falleció el domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Allí también perdieron la vida 5 personas más: el músico estadounidense Oliver Tree, el filmmaker argentino Lucas Vignale, el productor brasilero Lucas Brito Cháves y los dos pilotos.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo sucedió el siniestro, también se comenzó con el proceso administrativo y judicial para permitir el traslado de los restos de Gaspi y Lucas Vignale a la Argentina. Según informaron fuentes oficiales, las autoridades brasileñas ya trabajan en los procedimientos previos a la liberación del cuerpo.

Sin embargo, según indica la Cancillería Argentina, se trata de un trámite que suele demandar varios días, ya que involucra pericias forenses, documentación legal y autorizaciones sanitarias antes de que pueda concretarse la repatriación.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi. Foto: EFE

Cuándo podrían repatriar el cuerpo de Gaspi

De acuerdo con la información difundida por Cancillería, la Policía de Brasil dispondrá de aproximadamente una semana para completar las actuaciones necesarias y liberar los restos del influencer argentino. Durante ese período se realizarán las pericias vinculadas a la investigación del accidente y los procedimientos de identificación correspondientes.

Una vez finalizada esa etapa, el cuerpo quedará a disposición de la familia, que será la encargada de coordinar el traslado hacia la Argentina. Por el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de los restos al país.

Así quedó uno de los helicópteros que protagonizaron el accidente fatal donde murió Gaspi.

La repatriación de restos humanos requiere una serie de pasos obligatorios establecidos por las autoridades brasileñas y argentinas. En primer lugar, debe emitirse el certificado de defunción y completarse toda la documentación judicial relacionada con el fallecimiento.

Luego, las autoridades competentes deben autorizar la liberación del cuerpo y emitir los certificados sanitarios necesarios para el traslado internacional. También se exige que el féretro cumpla con las normas vigentes para el transporte aéreo internacional de restos humanos. Una vez reunida toda la documentación, una empresa funeraria especializada coordina el traslado con la aerolínea correspondiente para concretar el regreso al país de origen.