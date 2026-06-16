Reforma electoral: Diego Santilli intensifica las reuniones con gobernadores para sumar consensos y decirle chau a las PASO

Diego Santilli. Foto: NA

Diego Santilli viene manteniendo una intensa agenda de reuniones con gobernadores de distintas provincias con el objetivo de consolidar apoyos para la reforma electoral impulsada por el Gobierno. En ese marco, este martes 16 de junio retomará los encuentros con mandatarios provinciales para avanzar en consensos clave y dejar encaminados los acuerdos políticos antes de que el proyecto sea enviado formalmente al Congreso para su tratamiento.

A las 10 de la mañana, recibió en la Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco; recibirá al sanjuanino Marcelo Orrego a las 15; y a Gustavo Melella de Tierra del Fuego a las 16. Estas reuniones forman parte de la estrategia política del funcionario que ha mantenido hace años desde que se encuentra en el poder y utiliza para medir el margen real de apoyo que tiene el oficialismo.

Diego Santilli se reunió con Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y se reunirá con el sanjuanino Marcelo Orrego y el fueguino Gustavo Melella. Foto: Noticias Argentinas

¿Cuáles son las discusiones principales de la reforma electoral?

La reforma electoral se encuentra en discusión, con énfasis en aquel punto que busca la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aunque no tiene el apoyo de los aliados. En este sentido, la Rosada procura fortalecer el vínculo con las provincias en una agenda de temas que incluye reclamos por recursos, infraestructura y obras públicas durante reuniones en las últimas semanas con mandatarios de distintos signos políticos.

Recientemente hubo un encuentro entre Santilli y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien ha expresado públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO. Luego, el ministro del Interior recibió al catamarqueño Raúl Jalil, quien afirmó: “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”. Y esto fue visto por el oficialismo como una señal positiva.

El ministro del Interior y el gobernador de Entre Ríos se reunieron pensando en la reforma electoral. Foto: Cuenta de Twitter de Rogelio Frigerio

La agenda de reuniones incluyó además conversaciones con el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, su par salteño Gustavo Sáenz y otros mandatarios con los que el Gobierno mantiene distintos canales de diálogo abiertos para buscar complicidad política. Este martes se incorpora Gustavo Melella a la agenda, quien mantiene una relación distante con la Rosada desde el inicio de la gestión y representa uno de los sectores opositores dialoguistas.

La reunión entre Santilli y Frigerio

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una reunión de trabajo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para consolidar los apoyos provinciales en torno al proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno. Las autoridades de la Casa Rosada intensificaron los contactos políticos con las provincias de cara al debate legislativo y los armadores oficialistas evalúan alternativas técnicas con las bancadas aliadas para sortear las resistencias al cierre definitivo de las PASO.

Muy buena reunión con @diegosantilli. Repasamos los avances de una agenda de trabajo que para Entre Ríos es prioritaria: obras de infraestructura, energía, la compensación que le corresponde a la provincia por la Caja de Jubilaciones no transferida y otros temas que venimos… pic.twitter.com/uLqJSUO2gT — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 12, 2026

Santilli asumió la conducción de las mesas de enlace con los mandatarios provinciales de los diferentes signos partidarios de todo el territorio argentino. La parálisis de la iniciativa legislativa en las comisiones del Congreso obligó a una flexibilización de la postura inicial del oficialismo, motivo por el cual los equipos técnicos de La Libertad Avanza abrieron los canales de diálogo para analizar los borradores alternativos presentados por la Unión Cívica Radical.

La propuesta intermedia de la UCR con unas PASO optativas

Las objeciones de los bloques dialoguistas del PRO y del radicalismo forzaron al Gobierno a estudiar la iniciativa del jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, quien diseñó un esquema de transición para evitar la supresión total de la estructura de votación vigente y cuya propuesta cuenta con los siguientes ejes: