Jared Leto se volvió viral por su reacción tras probar el mate: “Buena calidad”

El actor fue entrevistado por un periodista argentino, en el marco de la presentación de su nueva película “Tron: Ares”. Mirá el video, en la nota.

Jared Leto se hizo viral luego de probar el mate. Foto: Captura de pantalla

Jared Leto se encuentra en la presentación de “Tron: Ares”, una película que pertenece al universo del film “Tron”, estrenado en 1982. En este marco, realiza diversas entrevistas con periodistas de todo el mundo y un argentino le invitó un mate, por lo que su reacción se volvió viral.

El actor y cantante tuvo palabras de elogios para Argentina, ya que expresó le “encanta” el país durante una charla con el periodista Agustín Eme. Además, recordó que visitó Buenos Aires en distintas ocasiones y que “Palermo es donde me quedo habitualmente cuando estoy allá”.

La reacción de Jared Leto al probar mate. Video: x agustineme.

Junto con Jared Leto, estaba Joachim Rønning, director de “Tron: Ares”, quien también formó parte de las entrevistas. Sin embargo, el actor se mostró entusiasmado con la aparición de un mate en escena.

“Traje el mate porque, creo que lo saben, en Argentina cuando charlamos siempre hablamos alrededor del mate. Así que para esta charla traje mate”, explicó Agustín en el video que se hizo viral en las últimas horas.

El periodista también llevó mates de regalos para los entrevistados, aunque Jared Leto sorprendió con su pedido. “Dame un pequeño sorbo de eso, amigo”, expresó al querer compartir la infusión durante la entrevista.

Escenas de Tron Ares. Foto: Leah Gallo

Luego de colocar su propia bombilla en el mate ya realizado, tomó un sorbo y se mostró entusiasmado: “¿De verdad? Está muy, muy bueno. Si tomo un sorbo más de esto voy a necesitar hacer más entrevistas durante toda la noche, como 24 horas de entrevistas”.

Incluso el cantante no se preocupó ante la aclaración previa por la preparación: “Es un poco amargo, nosotros lo tomamos amargo”. El buen sabor del mate hizo que Leto le ofrezca a Rønning, quien no lo siguió. “No, estoy bien”, dijo el director entre risas, aunque sostenía su propio mate en sus manos.

Para cerrar el clip, el artista aclaró nuevamente: “Eso está bueno, hermano. Él tiene de buena calidad”.

“Tron: Ares”, la nueva película de Jared Leto

La tercera entrega de la saga de “Tron” se estrenó este jueves 9 de octubre en los cines de Argentina. Marcada por la ciencia ficción, la película que protagoniza Jared Leto está atravesada por la inteligencia artificial, con los dilemas y debates de la actualidad, bajo una estética hipertecnológica.

La historia busca mostrar un punto de contacto entre los humanos y las creaciones de la IA, que pueden tener un impacto directo en el futuro de la humanidad.