Terror sobrenatural y una pizca de humor negro en cada escena: cuál es la serie de Prime Video protagonizada por Kevin Bacon más vista del momento

Esta propuesta busca atraer a los amantes de lo sobrenatural con una dosis de humor negro. Mirá el tráiler.

Cazador de demonios. Foto: Prime Video.

La plataforma de Prime Video se destaca por su lista de series y películas que logran atrapar a los espectadores con sus historias con giros inesperados. Recientemente llegó al streaming “Cazador de demonios”, una producción protagonizada por Kevin Bacon que supo combinar acción, terror y comedia en cada escena.

Cazador de demonios. Foto: Prime Video.

Esta apuesta tiene el objetivo de atraer a los fanáticos de lo sobrenatural con un toque de humor negro. Con una historia que fusiona fantasía con problemas familiares, Prime Video busca captar a los usuarios que prefieren el terror con un tono más descontracturado.

De qué trata “Cazador de demonios”

“Hub Halloran, un cazarrecompensas asesinado, es resucitado por el Diablo para cazar y enviar de vuelta a demonios que escaparon de la prisión del Infierno. Mientras persigue a estos demonios con la ayuda y obstáculos de su distanciada familia, Hub descubre cómo sus propios pecados condenaron su alma y busca una segunda oportunidad en la vida, el amor y la música country”, es la sinopsis oficial de Prime Video.



Durante los 8 episodios de la temporada 1, la historia muestra desde una familia distanciada hasta las consecuencias que trae el regreso del más allá de Hub Halloran. Además, el género country que suena en la serie le da un toque más de dramatismo a las escenas.



Tráiler de “Cazador de demonios”

Elenco de “Cazador de demonios”