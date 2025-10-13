Prime Video: de qué se trata la película de acción protagonizada por Mark Wahlberg que ya está entre las más vistas del streaming

El filme, dirigido por Shane Black (“Iron Man 3”), es una adaptación de la famosa saga de novelas policiales Parker, escritas por Donald E. Westlake. Mirá el tráiler.

Juego Sucio, película. Foto: Prime Video.

La plataforma de Prime Video lanzó recientemente “Juego sucio” (Play Dirty), un thriller de acción protagonizado por el reconocido actor Mark Wahlberg. Como era de esperarse, la película ya se encuentra entre las más reproducidas de la plataforma.

Dirigida por Shane Black (“Iron Man 3”, “The Nice Guys”), se adapta a la famosa saga de novelas policiales Parker escritas por Donald E. Westlake bajo el seudónimo Richard Stark.

Juego Sucio, película. Foto: Prime Video.

De qué se trata “Juego sucio”

La historia sigue a Parker, un ladrón profesional que planea el golpe más grande de su carrera. Sin embargo, todo empieza a complicarse cuando la traición y el juego de poder entre mafias y empresarios lo obligan a enfrentarse a sus propios códigos. Desde ese momento comienza una trama cargada de tensión, giros inesperados y secuencias de acción al estilo clásico de Hollywood.

Juego Sucio, película. Foto: Prime Video.

Estrenada en Prime Video el pasado 1 de octubre, la película está disponible para más de 240 países, incluyendo Argentina, donde se puede ver en su versión original con subtítulos o doblada al español.

Con su mezcla de acción, crimen y toques de comedia oscura, “Juego sucio” se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada para los fanáticos del cine policial.

Juego Sucio, película. Foto: Prime Video.

Tráiler de “Juego sucio”

Elenco de “Juego sucio”

Mark Wahlberg

LaKeith Stanfield

Rosa Salazar

Keegan-Michael Key

La película de terror de Prime Video que atrapa desde el principio

Prime Video es una de las más elegidas para maratonear los fines de semana tanto con series como con películas o documentales. En esta oportunidad, la plataforma ofrece una de las películas más vistas en el género del terror.

Se trata de “Hombre Lobo (Wolfman)”, un filme lanzado en enero del 2025 dirigido por Leigh Whannell que fue un éxito en el streaming.

Hombre Lobo. Foto: Prime Video.

“Christopher Abbott protagoniza el filme como Blake, un esposo y padre en San Francisco que hereda su aislada casa de la infancia en Oregón tras la desaparición de su padre presuntamente muerto. Como su matrimonio con Charlotte (Julia Garner), su exitosa y ambiciosa esposa, está en problemas, Blake la convence de tomarse un descanso y visitar la propiedad junto a su hija, Ginger”, remarca la sinopsis oficial de Prime Video.