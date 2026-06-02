La Posta de Achával: la histórica pizzería de Caballito que abre a las 7 AM, mantiene su esencia desde 1978 y enamora con su fugazzeta

Pizzería "La Posta de Achával", Barrio de Caballito Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En una ciudad donde la competencia pizzera parece no dar tregua, La Posta de Achával conserva algo que no se compra ni se improvisa: historia, identidad barrial y una clientela fiel que vuelve una y otra vez por la misma razón que hace más de cuatro décadas. Ubicada en una de las esquinas más emblemáticas de Caballito, esta pizzería abrió sus puertas en 1978, cuando cuatro amigos decidieron crear un lugar con una premisa simple pero poderosa: hacer una gran pizza para los vecinos del barrio. Con el tiempo, ese sueño se convirtió en un clásico porteño.

La permanencia no es casual. La Posta de Achával es mencionada por el sitio oficial de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires como una esquina emblemática de Caballito, mientras que distintas guías gastronómicas y publicaciones la describen como una pizzería de barrio que logró sostener su prestigio durante más de 40 años, con una propuesta centrada en pizza a la piedra, media masa, horno a leña y recetas tradicionales.

La Posta de Achával: una pizzería con historia real en el corazón de Caballito

Hablar de La Posta de Achával también es hablar de Caballito, uno de los barrios con identidad más marcada de la Ciudad. El nombre del barrio remite a la famosa veleta con forma de caballito que distinguía a una antigua pulpería de la zona, y su desarrollo estuvo profundamente ligado al avance del Ferrocarril del Oeste, al tranvía y, más tarde, a la expansión comercial que convirtió al barrio en un punto neurálgico de Buenos Aires. Ese ADN de tránsito, encuentro y vida cotidiana es el mismo que todavía se siente en las mesas de esta pizzería.

La Posta de Achával, una parada obligada en el circuito de pizzerías tradicionales de Buenos Aires Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

La historia del local acompaña ese espíritu barrial. Fuentes coinciden en que La Posta nació en 1978 y que, desde entonces, se mantuvo como punto de reunión para familias, grupos de amigos y habitués de toda la vida. La cocina gira alrededor de una consigna clara: buena mercadería, cocción cuidada y porciones generosas. En la práctica, eso se traduce en pizzas sabrosas, una masa reconocible y un ambiente sencillo, sin maquillaje, donde lo importante sigue estando en el plato.

La fugazzeta rellena, el gran imán de una esquina porteña

Si hay una estrella indiscutida en La Posta de Achával, esa es la fugazzeta rellena. Varias notas y reseñas la señalan como la más pedida por los clientes, y también aparece entre las especialidades más mencionadas en plataformas gastronómicas junto con la provolone, la napolitana y las empanadas recién salidas del horno. El diferencial, según las descripciones repetidas por medios y usuarios, está en la combinación entre la masa, el queso abundante y la cocción que le da un perfil bien porteño.

Cuatro amigos se unieron para darle forma a una de las pizzerías más importantes de la zona Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

El sitio oficial de Turismo porteño incluso remarca que el local ofrece 31 variedades de pizzas, mientras que otras guías destacan la posibilidad de pedir porciones al paso, pizzas enteras y opciones para comer en salón, retirar o pedir por delivery. Esa amplitud de propuesta ayuda a entender por qué sigue vigente en un mercado donde las modas gastronómicas cambian rápido, pero los clásicos sobreviven cuando mantienen calidad y personalidad.

Abre a las 7 AM: el dato que sorprende y la vuelve distinta

Uno de los rasgos más llamativos de La Posta de Achával es su amplio horario de atención, algo poco habitual incluso en pizzerías con larga trayectoria. Varias plataformas y reseñas públicas coinciden en que el local abre a las 7:00, con franjas que llegan hasta la medianoche o la 1 de la mañana, según el día y la fuente consultada. Algunos listados señalan atención de lunes a sábado desde las 7, mientras que otras guías muestran un esquema extendido durante toda la semana.

La tradicional esquina de las calles Achával y Avenida Directorio Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Ese horario temprano refuerza una identidad singular: La Posta no funciona solo como salida nocturna, sino también como esquina viva del barrio desde la mañana. En la práctica, eso la convierte en un punto de referencia gastronómico para Caballito, tanto por su permanencia como por su capacidad de adaptarse a distintos momentos del día.

Dónde queda La Posta de Achával y cómo llegar

La ubicación que más se repite en las fuentes es Avenida Directorio 1497, esquina Achával, Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con teléfono 011 4432-0170. Algunas publicaciones mencionan 1493, algo frecuente en esquinas históricas o listados duplicados, pero la mayoría de las plataformas actuales y los mapas abiertos la ubican en Av. Directorio 1497.

La zona, además, tiene valor simbólico dentro del barrio. Caballito concentra hitos como el Tranvía Histórico, el Mercado del Progreso y una trama urbana muy conectada, construida a partir del ferrocarril y del crecimiento comercial. Esa mezcla entre tradición y movimiento ayuda a explicar por qué una pizzería como La Posta puede seguir vigente y, al mismo tiempo, seguir siendo una “joya” para quienes buscan algo genuinamente porteño.