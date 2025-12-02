Quentin Tarantino eligió la mejor película del siglo XXI y sorprendió a todos: cuál es y cómo quedó su ranking

El reconocido director estadounidense seleccionó sus 20 filmes favoritos. Sobre el primer puesto, señaló: “La volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo; me atrapó y no me soltó”.

Quentin Tarantino. Foto: NA

El reconocido cineasta estadounidense Quentin Tarantino destacó a “Black Hawk Down” (“La caída del halcón negro” en español), de Ridley Scott y estrenada en el año 2001, como la mejor película del siglo XXI.

Tarantino seleccionó un ranking con sus 20 filmes favoritos en el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis y sobre el primer puesto señaló: “Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria”.

“Black Hawk Down” (“La caída del halcón negro”, la mejor película del siglo XXI según Quentin Tarantino. Foto: IMDb

El director, famoso por sus películas sangrientas, presentó una selección tan ecléctica como inesperada: “Toy Story 3″, dirigida por Lee Unkrich, ocupa el segundo lugar de su lista.

“Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto… Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran”, mencionó sobre la película de juguetes de 2010.

Toy Story 3. Foto: IMDb

Cabe señalar que una de las reglas de la selección era elegir una película por director. El tercer puesto se lo otorgó a “Lost in Translation” (“Perdidos en Tokio”), de Sofia Coppola; el cuarto a “Dunkerque”, de Christopher Nolan; y el quinto a “There Will Be Blood” (“Petróleo Sangriento”), de Paul Thomas Anderson.

Previamente, Tarantino había revelado su selección del puesto once al veinte, en el que se incluían directores como Steven Spielberg, con “West Side Story”; “Jackass: The Movie”, de Jeff Tremaine o “School of Rock” (“Escuela de Rock”), en el catorce.

Cuáles son las mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino