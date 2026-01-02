Tras 10 días internada en terapia intensiva por leptospirosis, Silvina Scheffler recibió el alta médica

La ex participante de Gran Hermano comunicó la noticia a través de sus redes. Días atrás había pedido que recen por ella por su complicado cuadro.

Silvina Scheffler Foto: NA

Silvina Scheffler recibió el alta médica tras estar internada diez días en terapia intensiva a causa de un cuadro severo de leptospirosis.

La actriz, profesora de educación física y ex participante de Gran Hermano había contraído la enfermedad que se transmite por la orina de animales infectados o por contacto con agua contaminada con la bacteria Leptospira.

Mensajes de Silvina Scheffler por su internación por leptospirosis. Foto: Instagram

“Gracias a Dios y a cada oración de ustedes. ¡Tengo el alta!”, escribió en sus redes sociales, para tranquilidad de sus seguidores.

Durante su internación, recurrió a sus redes sociales para pedir apoyo espiritual: “Quiero pedirle a todos ustedes que recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación”, escribió en una historia de Instagram.

Finalmente, Silvina Scheffler podrá continuar su recuperación en su hogar, acompañada por sus afectos, tras superar una de las etapas más críticas de su cuadro de salud.