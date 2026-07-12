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El gol de Maradona a Inglaterra que hizo llorar a los excombatientes de Malvinas: la historia detrás de una emoción eterna

A 40 años del histórico Argentina-Inglaterra de México 86, los goles de Diego Maradona siguen emocionando a los excombatientes de Malvinas, que recuerdan aquella victoria como un desahogo imposible de olvidar.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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40 años del gol de Maradona a los ingleses
40 años del gol de Maradona a los ingleses Foto: Wikipedia
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El fútbol vuelve a cruzar dos historias que nunca terminaron de separarse. Argentina volverá a jugar ante Inglaterra en una semifinal del Mundial 2026 que ya se palpita como mucho más que un partido: será un nuevo capítulo de una rivalidad atravesada por la gloria deportiva, la memoria colectiva y una herida histórica que todavía late en el corazón argentino. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde las 16 horas de Argentina, luego de que la Selección venciera a Suiza y los ingleses superaran a Noruega.

Argentina vs Inglaterra: un cruce que jamás fue solo fútbol

Cada vez que Argentina e Inglaterra se encuentran en una cancha, el recuerdo viaja inevitablemente al 22 de junio de 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó una de las páginas más impactantes de la historia de los Mundiales. Aquel día, en el Estadio Azteca de México, la Selección derrotó 2 a 1 a Inglaterra por los cuartos de final, con dos goles eternos: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986
Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986 Foto: Wikipedia

Pero ese partido no quedó grabado solamente por la genialidad de Diego. Se jugó apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, conflicto que dejó 649 argentinos muertos y una sociedad marcada por el dolor, la derrota y el silencio posterior que sufrieron miles de ex combatientes.

El día que Maradona gambeteó algo más que ingleses

El segundo gol de Maradona ante Inglaterra no fue una jugada más: empezó en campo argentino, dejó en el camino a varios rivales y terminó con Diego definiendo ante Peter Shilton. Con el tiempo, aquella corrida fue elegida como una de las máximas obras de arte del fútbol mundial y quedó asociada para siempre al relato de Víctor Hugo Morales y al grito de “barrilete cósmico”.

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Para millones de argentinos, ese gol tuvo una lectura emocional inevitable. No curó la guerra, no borró el dolor y no reemplazó la memoria de los caídos, pero funcionó como una forma de desahogo popular en un país que todavía intentaba procesar lo ocurrido en Malvinas.

La reacción de los ex combatientes: emoción, lágrimas y memoria

Los testimonios de ex combatientes muestran que aquel triunfo se vivió con una mezcla de alegría, recuerdo y prudencia. Omar De Felippe, ex combatiente de Malvinas, ex futbolista y entrenador, recordó años después que“ese partido fue un regalo” y que ver los goles de Maradona fue “tremendo”, aunque aclaró que no consideraba enemigo a una persona por haber nacido en Inglaterra.

La reacción de excombatientes al gol de Maradona ante Inglaterra. Video: Sport Center

De Felippe también marcó una diferencia clave:“No se compara el fútbol con lo que vivimos en la guerra. La guerra y el fútbol van por caminos totalmente diferentes”. Su frase resume el pensamiento de muchos veteranos: la emoción existió, pero no como celebración de una guerra, sino como una alegría deportiva en medio de una herida nacional todavía abierta.

Otro ex combatiente, Luis Escobedo, expresó una idea similar:“Para mí era un partido de fútbol, me alegré por mi Argentina, por Diego, pero la guerra no tiene nada que ver con el fútbol”. En tanto, Toshiro Yamauchi reconoció que se emocionó profundamente con la victoria:“Qué lindo fue cuando le ganamos a los ingleses, el gol de Diego. Yo me emocioné hasta las lágrimas”.

El descuento inglés y los minutos que parecieron eternos

Después de los dos golpes de Maradona, Inglaterra descontó con un cabezazo de Gary Lineker a los 81 minutos. Ese gol inglés cambió el clima del partido: lo que parecía una victoria encaminada se transformó en un final cargado de tensión. Argentina resistió y selló el 2 a 1, pero esos últimos minutos quedaron en la memoria como una mezcla de sufrimiento deportivo y carga simbólica.

Gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. Foto: NA/Action Images

Para quienes habían vivido Malvinas, el descuento inglés no fue simplemente un tanto rival: fue el regreso de una angustia conocida, la sensación de que nada estaba ganado hasta el pitazo final. Por eso, cuando terminó el encuentro, la celebración fue tan intensa. No era revancha militar, era un alivio argentino gritado desde una cancha.

México 86, las banderas y una rivalidad que venía desde 1966

La rivalidad futbolística entre ambos países no nació en 1986. Ya en el Mundial de 1966, Argentina e Inglaterra habían protagonizado un cruce polémico en Wembley, con la expulsión de Antonio Rattín y una frase del entrenador inglés Alf Ramsey que generó indignación en el fútbol argentino.

Dos décadas después, el contexto era mucho más sensible. En México 86, las banderas, los cantos y la presencia de hinchas argentinos e ingleses cargaron el ambiente de una tensión que excedía lo deportivo. El Estadio Azteca fue escenario de un partido monumental, pero también de una disputa simbólica donde identidad, memoria y orgullo nacional estuvieron presentes desde antes del pitazo inicial.

Argentina volverá a jugar ante Inglaterra: el pasado mira al presente

Cuarenta años después de aquella tarde inolvidable, Argentina volverá a jugar ante Inglaterra en una instancia decisiva de un Mundial. Esta vez no estarán Maradona ni Bilardo, pero sí una Selección campeona del mundo que vuelve a cruzarse con uno de sus rivales más emblemáticos.

El nuevo duelo tendrá otro contexto, otros protagonistas y otra generación de hinchas. Sin embargo, la historia volverá a estar presente. Porque Argentina-Inglaterra nunca fue un partido cualquiera: es una cita con la memoria, con el fútbol y con ese instante eterno en el que Maradona convirtió una gambeta en patrimonio emocional de todo un país.

Guerra de MalvinasDiego MaradonaEx combatientes de Malvinas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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