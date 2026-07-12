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Con sus hijos y la misma cábala de Qatar: así celebró Antonela Roccuzzo la clasificación de Argentina en redes

La esposa de Lionel Messi compartió imágenes junto a sus hijos desde el estadio de Kansas City luego de la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La esposa del capitán argentino celebró la clasificación a las semifinales con un mensaje en redes sociales y volvió a lucir la camiseta alternativa junto a sus hijos.
La esposa del capitán argentino celebró la clasificación a las semifinales con un mensaje en redes sociales y volvió a lucir la camiseta alternativa junto a sus hijos. Foto: Redes sociales
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La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo desató el festejo de los hinchas, sino también el de la familia de Lionel Messi. Tras la victoria por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, Antonela Roccuzzo compartió una publicación en sus redes sociales para celebrar un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni rumbo al sueño de conquistar otro título.

Como ocurre desde hace varios torneos internacionales, la empresaria siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio de Kansas City junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para acompañar al capitán argentino, quien fue una de las figuras del partido con una asistencia y terminó el encuentro con un corte en uno de sus ojos.

¿Qué le pasó a Messi en el ojo?
Messi vs Suiza Foto: Reuters

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina

A través de su cuenta de Instagram, Antonela publicó un carrusel de fotografías tomadas durante la jornada. En la imagen principal aparece junto a sus hijos, todos vestidos con la camiseta alternativa de la Selección Argentina, una elección que mantienen cada partido de por medio desde el Mundial de Qatar 2022.

La publicación también incluyó una fotografía artística en blanco y negro de espaldas, otra en la que mostró algunos detalles de su look y una imagen final con el conjunto completo que eligió para presenciar el encuentro.

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Como acompañamiento de las imágenes, la rosarina escribió un breve mensaje dedicado al seleccionado nacional: “¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!”

Posteo de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.

El video del festejo en Kansas City

Antes de realizar la publicación en su perfil, Antonela había compartido una historia de Instagram con imágenes de los jugadores celebrando sobre el campo de juego una vez consumada la clasificación.

En el video se escucha sonar en el estadio la canción “Esta locura, no la tratés de entender”, uno de los temas que acompaña a la Selección argentina desde la conquista del Mundial de Qatar 2022 y que volvió a sonar tras el pase a las semifinales.

La cábala que Antonela mantiene desde Qatar 2022

La elección de la camiseta alternativa no es casual. Desde la sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar, Antonela Roccuzzo y sus hijos adoptaron la casaca suplente como una cábala.

Posteo de Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.

La tradición se mantuvo durante el resto de aquella Copa del Mundo, en la que Argentina terminó levantando el trofeo, y también acompañó al equipo durante la conquista de la Copa América 2024. Ahora volvió a repetirse en el Mundial 2026.

Los posteos que acompañan el camino de la Selección

No es la primera vez que Antonela expresa públicamente su apoyo al equipo durante esta Copa del Mundo. Después del sufrido triunfo por 3-2 frente a Egipto, también recurrió a sus redes sociales para felicitar al plantel y dedicarle unas palabras a su esposo.

En aquella oportunidad escribió: “Vamos, vamos, Argentina”. Luego agregó un mensaje para el capitán: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”.

Esa noche, Messi había marcado el empate parcial sobre el final del partido, luego de fallar un penal durante el encuentro, y también asistió a Cristian “Cuti” Romero en otro de los goles argentinos.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de la Selección Argentina. Foto: Redes sociales

Otro de los posteos que más repercusión generó fue tras la agónica victoria ante Cabo Verde en los 16avos de final. En esa publicación, Antonela posó junto a Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta alternativa de la Selección y el dorsal número 10 con el apellido “Messi” en la espalda.

La imagen estuvo acompañada por varios corazones celestes y blancos y el mensaje “Vamos Argentina”, una costumbre que volvió a repetir tras una nueva clasificación y que ya se convirtió en un clásico durante cada presentación del seleccionado argentino.

Mundial 2026Antonela RoccuzzoLionel Messi
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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