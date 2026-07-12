“Hablame bien”: Messi tuvo un pican cruce con el árbitro y el momento se volvió viral tras el triunfo de Argentina

Lionel Mesi y el cruce con Joao Pinheiro Foto: REUTERS

La Selección Argentina volvió a demostrar carácter en una noche cargada de tensión, emociones y momentos que rápidamente se transformaron en tema de conversación en redes sociales. En Kansas City, el equipo dirigido por Lionel Scaloni superó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y consiguió el pase a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra. Sin embargo, más allá del resultado y de la clasificación, uno de los focos de la jornada quedó puesto en Lionel Messi y su fuerte cruce con el árbitro João Pinheiro.

El capitán argentino, habitualmente medido en sus reacciones aunque intenso cuando el partido lo exige, se acercó al juez portugués durante el primer tiempo para reclamarle por una situación del juego. El diálogo escaló rápidamente y las cámaras captaron una frase que se viralizó de inmediato: “Hablame bien, hablame con respeto. Yo te hablé bien”, según difundieron transmisiones y medios deportivos.

La frase de Messi que encendió las redes

El momento no pasó desapercibido. En un partido de máxima exigencia, con un lugar entre los cuatro mejores del mundo en juego, cada decisión arbitral se vivió con intensidad. Messi, que ya había tenido participación decisiva en el arranque del encuentro, mostró su fastidio por el tono del intercambio con Pinheiro y dejó una frase que rápidamente fue replicada por los hinchas argentinos.

Cruce picante de Messi con el árbitro ante Suiza. Video: TyC Sports

La escena tuvo todos los ingredientes para convertirse en contenido de alto impacto: Messi, un partido mundialista, una discusión con el árbitro y una frase directa. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la firmeza del capitán para reclamar respeto sin perder el eje competitivo.

Argentina golpeó primero con una asistencia histórica de Messi

Antes del cruce con el árbitro, Messi ya había dejado su marca en el partido. A los nueve minutos, ejecutó un córner desde la izquierda que encontró a Alexis Mac Allister, quien anticipó a la defensa suiza y convirtió el 1-0 para la Albiceleste. Esa asistencia no solo abrió el marcador, sino que también le permitió a Messi alcanzar un nuevo registro histórico como asistidor en la Copa del Mundo.

Lionel Mesi y el cruce con Joao Pinheiro Foto: REUTERS

La jugada de pelota parada mostró uno de los puntos fuertes del equipo argentino: la preparación táctica. El gol generó además un gesto de reconocimiento de Scaloni hacia Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico y uno de los encargados de trabajar este tipo de acciones.

Suiza reaccionó y llevó el partido al alargue

Aunque Argentina empezó mejor y logró controlar varios pasajes del encuentro, Suiza no se entregó. En el segundo tiempo, Dan Ndoye marcó el empate y obligó a la Selección a reinventarse. El partido se volvió más físico, con más interrupciones y con una carga emocional cada vez mayor.

Lionel Mesi y el cruce con Joao Pinheiro Foto: REUTERS

La expulsión de Breel Embolo por doble amonestación cambió el escenario para el conjunto europeo, que perdió una pieza importante en ataque. Aun así, Suiza resistió y logró llevar la definición al tiempo suplementario, donde Argentina encontró la contundencia que le había faltado durante varios tramos del complemento.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el pase a semifinales

En el alargue apareció la jerarquía argentina. Primero, José “Flaco” López asistió a Julián Álvarez, quien se acomodó y sacó un potente derechazo para marcar el 2-1 a los 111 minutos. El gol desató el alivio del banco argentino y cambió definitivamente el rumbo del encuentro.

Ya sobre el final, Lautaro Martínez completó la victoria con el 3-1, cerrando una clasificación trabajada, sufrida y celebrada por todo el plantel. Argentina volvió a mostrar que, incluso en partidos incómodos, tiene recursos individuales y colectivos para resolver en los momentos decisivos.

El gesto de Dibu Martínez y el mensaje interno del campeón

Después del triunfo, otro momento que llamó la atención fue el breve intercambio entre Emiliano “Dibu” Martínez y Messi. El arquero se acercó al capitán y dejó una frase que reflejó el espíritu competitivo del grupo: “¿Dónde nos vamos a ir?”. La expresión fue interpretada como una muestra de confianza y ambición de un equipo que quiere seguir peleando por la cuarta estrella.

El campeón del mundo no solo avanzó de ronda: también dejó señales de fortaleza mental. En un Mundial donde cada detalle pesa, Argentina respondió ante la adversidad y volvió a colocarse entre las selecciones candidatas.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por semifinales

Con la victoria ante Suiza, Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará a Inglaterra este miércoles a las 16:00, hora argentina, en Atlanta. El ganador de ese cruce accederá a la final, que se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección irá por otro capítulo grande de su historia reciente, con Messi nuevamente como líder futbolístico y emocional. La discusión con el árbitro quedará como una de las imágenes fuertes del partido, pero el dato central es otro: Argentina sigue viva, está en semifinales y vuelve a soñar en grande.