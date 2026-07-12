Julián Álvarez apareció cuando Messi más lo necesitaba y Argentina volvió a quedar a un paso de la final

Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

La Selección argentina volvió a caminar por la cornisa, pero una vez más encontró una respuesta en uno de sus futbolistas más determinantes. Cuando el partido ante Suiza parecía entrar en una zona de tensión extrema y los penales empezaban a asomar como una amenaza real, Julián Álvarez apareció con una definición fantástica para cambiar el destino de la noche y empujar al equipo de Lionel Scaloni hacia las semifinales del Mundial 2026. Argentina venció 3-1 a Suiza en cuartos de final y quedó entre los cuatro mejores del torneo.

No fue una victoria cómoda ni una actuación brillante de principio a fin. Fue, más bien, otro capítulo de resistencia, carácter y jerarquía. Argentina sufrió, se incomodó, perdió fluidez durante varios pasajes, pero volvió a demostrar que incluso en los momentos más difíciles tiene recursos individuales capaces de romper cualquier partido.

Messi necesitaba compañía y Julián Álvarez respondió con una jugada decisiva

Durante buena parte del encuentro, Lionel Messi no encontró suficientes socios cerca. Suiza cerró caminos, redujo espacios y obligó a la Argentina a jugar muchas veces lejos del área, sin la naturalidad ofensiva que suele potenciar al capitán. En ese contexto, el equipo necesitaba una aparición distinta, una acción fuera de libreto, una respuesta individual que destrabara un duelo cada vez más incómodo.

Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

Ahí apareció Julián Álvarez. El delantero no venía teniendo su mejor partido: recibió poco, peleó mucho y debió convivir con una defensa suiza que lo obligó a disputar envíos incómodos, muchas veces de espaldas y con escaso margen para maniobrar. Sin embargo, los grandes atacantes también se definen por su capacidad para estar presentes en el instante exacto.

Y Julián estuvo. Con un remate potente, preciso y cargado de convicción, el cordobés venció a Gregor Kobel, arquero suizo que venía siendo una de las figuras de su selección, y desató el alivio argentino. El gol de Álvarez fue clave para evitar un cierre todavía más dramático y encaminar la clasificación.

El gol de Julián cambió el clima emocional de Argentina

El tanto no solo modificó el resultado: también cambió el ánimo del equipo. Hasta ese momento, Argentina había mostrado señales de desgaste, nerviosismo y falta de conexión en los últimos metros. El partido pedía paciencia, pero también exigía una dosis de audacia.

Álvarez aportó justamente eso. Su gol funcionó como un grito de liberación para los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron a la Selección en Kansas. En un Mundial donde cada detalle pesa, recuperar la confianza de un delantero como Julián puede ser una noticia enorme para Scaloni.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

El delantero del Atlético de Madrid ya había demostrado en Qatar que puede ser decisivo en escenarios gigantes. Su despliegue, su presión, su lectura para atacar espacios y su capacidad goleadora lo convirtieron en una pieza fundamental de aquella consagración. En este Mundial 2026, en cambio, todavía buscaba su gran momento. Y lo encontró cuando Argentina más lo necesitaba.

Argentina sufrió ante Suiza, pero volvió a ganar desde el carácter

Suiza planteó un partido incómodo. Bloqueó circuitos, disputó cada pelota con intensidad y logró que Argentina no pudiera manejar el ritmo con la comodidad deseada. A la Selección le costó asociarse, le faltó claridad y por momentos dependió demasiado del empuje antes que del juego.

Aun así, este equipo tiene una identidad que lo sostiene incluso cuando no brilla: compite hasta el final. Scaloni lo sabe y sus jugadores también. Después del partido, el entrenador reconoció que el equipo tuvo “la suerte” de su lado, una frase que reflejó el nivel de sufrimiento que atravesó la noche argentina.

Pero reducir la clasificación únicamente a la suerte sería injusto. Argentina sostuvo el partido con entrega, insistencia y una enorme fortaleza mental. En los Mundiales, muchas veces no alcanza con jugar bien: también hay que saber sufrir. Y este grupo ya demostró que sabe hacerlo.

La gran noticia para Scaloni antes del choque con Inglaterra

La clasificación a semifinales llega con una certeza importante: los delanteros volvieron a aparecer. Para Scaloni, que ahora deberá preparar el próximo gran desafío ante Inglaterra, recuperar a Julián Álvarez en modo decisivo puede ser determinante.

El partido contra Suiza dejó advertencias claras. Argentina deberá mejorar la circulación, encontrar más sociedades alrededor de Messi y evitar depender tanto de acciones aisladas. Sin embargo, también dejó una señal positiva: cuando el equipo parecía atrapado, encontró una solución en uno de sus jugadores de mayor jerarquía.

Julián Álvarez no necesitó jugar un partido perfecto para transformarse en protagonista. Le alcanzó con una jugada, con un remate, con una aparición cargada de oportunismo y calidad. Eso también habla de su categoría.

Argentina está entre los cuatro mejores y sueña con otra final

La Selección ya está en semifinales del Mundial 2026 y vuelve a alimentar la ilusión de todo un país. No llegó hasta acá por casualidad. Llegó porque tiene talento, experiencia, carácter competitivo y futbolistas capaces de aparecer en los momentos límite.

Messi necesitaba un socio y lo encontró. Julián Álvarez apareció justo a tiempo, como tantas veces hacen los jugadores importantes. Argentina sufrió, resistió y golpeó cuando debía. Ahora, con Inglaterra en el horizonte, el campeón vigente sabe que deberá elevar su nivel, pero también sabe algo todavía más valioso: incluso en la dificultad, sigue teniendo alma de candidato.