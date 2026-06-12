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Operativo “carne mundialista”: la Selección argentina trasladó 500 kilos de carne para la Copa del Mundo

A través de una impresionante logística, la delegación nacional llevó diferentes cortes de carne vacuna a su búnker en Kansas. El asado, infaltable para el buen ambiente de la Scaloneta.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Entrenamiento de la Selección argentina.
Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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El asado no puede faltar en la Selección argentina: ante esto, la delegación nacional llevó adelante una importante logística para asegurar el abastecimiento alimentario de los futbolistas durante la Copa del Mundo 2026.

El plantel comandado por Lionel Scaloni arribó al Origin Hotel de Kansas City acompañada por un cargamento que supera los 500 kilos de carne vacuna nacional de la más alta calidad, destinados a cubrir los requerimientos nutricionales a lo largo de la estadía en Estados Unidos.

La iniciativa forma parte de una política interna del cuerpo médico y técnico que apunta a blindar la rutina de los deportistas.

Entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza.
Entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza. Foto: @Argentina

Al sostener la misma dieta y los productos que consumen habitualmente en sus clubes y hogares, las autoridades buscan neutralizar cualquier tipo de alteración estomacal o cambio metabólico imprevisto que pudiera repercutir de forma negativa en la respuesta física sobre el campo de juego.

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El ingreso de la mercadería demandó extensas gestiones burocráticas y auditorías sanitarias previas para cumplir con las severas normativas de importación y control aduanero que imponen los organismos de frontera norteamericanos.

Para afrontar el certamen, los responsables de la cocina albiceleste seleccionaron una amplia variedad de piezas tradicionales.

Asado, un clásico de Argentina. Foto: Unsplash.

La nómina de cortes exportados exclusivamente para el consumo de la delegación incluye bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco.

El antecedente de Qatar: una cantidad récord

La costumbre de trasladar el menú autóctono tiene bases sólidas en los torneos anteriores de la Scaloneta.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el seleccionado argentino había llevado un total de 2.630 kilos de carne hacia Medio Oriente para abastecer a la comitiva durante todo el mes de competencia.

Asado de la Selección en Qatar. Foto: @tagliafico3.
Asado de la Selección en Qatar. Foto: @tagliafico3.

En aquella exitosa campaña en tierras árabes, el cargamento estuvo compuesto por variantes muy similares a las actuales -tales como vacío, lomo, entraña y asado de tira-, transformándose en una herramienta clave no solo para la nutrición formal, sino también para forjar el espíritu colectivo del grupo mediante los habituales asados que marcaron el camino hacia la tercera estrella.

Mundial 2026Selección ArgentinaCarne
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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