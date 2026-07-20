La película que revive a He-Man ya llega al streaming: cuándo y dónde verla

"Amos del Universo". Foto: Prime Video.

Estrenada apenas en junio de este año, prácticamente un mes y medio después la superproducción “Amos del Universo” llega este miércoles 22 de julio a Prime Video. La legendaria franquicia de Mattel, que tuvo su versión animada en los ’80 bajo el nombre de “He-Man y los Amos del Universo” (se puede ver en el cable, en Tooncast), cuenta la historia del Príncipe Adam, quien usa la Espada del Poder para transformarse en el hombre más fuerte de Eternia y proteger el Castillo Grayskull del malvado Skeletor.

El largometraje de este año, dirigido por Travis Knight, los trajo de vuelta para vivir una épica aventura: después de haber estado separados por 15 años, la espada del poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar está destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man: el hombre más poderoso del universo.

Un fanatismo desde la infancia

La película de Sony Pictures se estrena justo a tiempo para que grandes y chicos la disfruten en las vacaciones de invierno. Así acercará a diferentes generaciones de fans de una misma historia. Pero lo que pocos saben es que Knight era un pequeño en 1982, cuando Mattel presentó los juguetes de Amos del Universo y que miraba la animación todas las tardes mientras corría por su casa gritando “Por el poder de Grayskull… ¡¡Yo… Tengo… el PODER!!”, como He-Man.

"Amos del Universo". Foto: Prime Video.

Le llegó la revancha de grande cuando pudo llevar adelante el live action de esa historia de aventuras tan querida: “Este proyecto es verdaderamente un sueño hecho realidad para mí, porque he conocido a estos personajes a lo largo de toda mi vida -dijo-. Vi las caricaturas, tuve los juguetes, leí los cómics. Me conmueve de extraña manera poder recrear todo esto en la vida real”.

Y agrega: “Un juguete adorado en la infancia supone un navío para la imaginación de un niño. Puedes contar historias con estos artefactos, y es mi propio caso. Era dueño de muchas figuras de acción. Tuve el set completo de Grayskull y me fascinaba. Creaba aventuras cortas en mi mente, ayudado por los muñecos de He-Ma. Más de 40 años después, haber materializando todo esto constituye un auténtico viaje. Sé que mucha gente adora a estos personajes, así que esperamos haber logrado honrarla, desarrollando con respeto todos los puntos que los fans adoran”.

Un reparto de estrellas

Sorprendió en un primer momento que eligieran a un actor de películas románticas para encarnar al musculoso He-Man, ya que Nicholas Galitzine fue el príncipe en la “Cenicienta” de Camila Cabello, el galán gay de “Rojo, blanco y sangre azul” y el amor joven de Anne Hathaway en “La idea de ti”. Sin embargo, se dispuso a trabajar su cuerpo para alcanzar el aspecto que su personaje requería: su régimen incluyó “el levantamiento de muchas pesas” a lo largo de los cuatro meses previos al rodaje.

"Amos del Universo". Foto: Prime Video.

“La dinámica se torna bastante agresiva, y el ejercicio cardio es básico. Más tarde emprendes rodajes de 12 horas al día, con muchas secuencias de peleas. Un desafío interminable. Alcancé toda una serie de metas personales, y no sé si en el futuro conseguiré superar estos logros”, confesó el actor.

Y el director, al recordar la primera vez que lo vio en “modo He-Man” junto al resto, fue shockeante para él: “Todos los actores aparecieron con sus atuendos, y los vi como si fuesen figuras de acción de carne y hueso. Nick se transformó por primera vez en He-Man y pronunció la icónica frase con la espada en lo alto. Me conmoví; este mundo y estos personajes han significado mucho a lo largo de mi vida”.

"Amos del Universo". Foto: Prime Video.

Pero corporizar a estos personajes queridos por generaciones con artistas conocidos fue todo un desafío: Camila Mendez es Teela, una diosa-guerrera de origen místico; Idris Elba es Duncan o Man-At-Arms, el mentor del Príncipe Adam; y Jared Leto es el peligroso Skeletor, el opuesto a He-Man y uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos.

Si no la viste en el cine, ahora vas a poder verla en casa y rememorar otros tiempos con las nuevas generaciones de la familia al puro grito de “¡Tengo el poder!”.