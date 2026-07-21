Rosalía, cantante española. Foto: Instagram @rosalia.vt

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial ante España sigue generando debate, donde figuras internacionales se metieron de lleno a Lionel Messi y compañía. Una de las artistas que se sumó a la polémica fue Rosalía, quien se volvió tendencia en redes sociales al festejar la derrota albiceleste.

La situación con la cantante española escaló tanto que tanto las consultas fueron más allá que sus próximos shows en Buenos Aires, sino que también alcanzaron su nacionalidad y edad.

¿Cuál es el verdadero nombre de Rosalía?

El verdadero nombre de Rosalía es Rosalía Vila Tobella. La artista lo “acortó“ para utilizarlo como nombre artístico. Además, es conocida por sus seguidores como “La Rosalía”, aunque ese no es su nombre oficial.

De dónde es Rosalía

Rosalía es nacida y criada en Sant Esteve Sesrovires, un municipio y localidad española de la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Estudió y se graduó en musicología en la Escuela Superior de Música de Cataluña mientras actuaba en bares musicales y bodas.

Rosalía alentando a la Selección de España durante el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuántos años tiene Rosalía

Rosalía Vila Tobella nació el 25 de septiembre de 1992, tiene 33 años y tiene ascendencia cubana por parte de su abuelo materno. Es hija de Pilar Tobella, empresaria que lleva décadas al frente de una empresa familiar especializada en carpintería metálica. Su padre, José Manuel Vila es oriundo de Asturias. Ambos se separaron en 2019.

Además, Rosalía tiene una hermana mayor, Pilar “Pili” Vila, nacida en 1989, que trabaja con ella como su estilista y directora creativa.

Qué dijo Rosalía de Argentina

Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que celebraba la victoria de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

La publicación que generó la controversia está musicalizada con La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de la cantante española. En el video, la actriz de cine para adultos aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego, sale al balcón de un edificio mientras canta parte de la letra de la canción.

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

Cabe destacar que en España, “perla” tiene dos significados muy distintos: el primero se refiere a la gema marina de nácar; y el segundo es coloquial e irónico: usarlo para llamar a alguien “un perla” equivale a decir que es un sinvergüenza o alguien de quien no te podés confiar.

Tras la repercusión del caso, miles de fanáticos se dieron vuelta y buscan boicotear los shows que la española tiene previstos para Buenos Aires 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.