VIDEO: la casa de Messi en Rosario se convirtió en un altar de agradecimientos tras la final del Mundial 2026

La casa de Messi en Rosario se convirtió en un altar de agradecimientos tras la final del Mundial 2026. Foto: Telefe (captura de video)

La figura de Lionel Messi sigue despertando admiración en cada rincón del planeta, pero hay un lugar en Rosario donde esa devoción adquiere una dimensión especial. Se trata de la casa donde nació y pasó parte de su infancia el capitán de la Selección Argentina. Con el paso de los años, el inmueble se transformó en una auténtica parada obligada para fanáticos del fútbol y en un altar popular dedicado al máximo ídolo del deporte argentino.

Rosario: la casa natal de Messi se convirtió en un altar de agradecimiento y muestras de afecto

La reja que rodea la propiedad es una muestra permanente de ese fenómeno. Allí se acumulan banderas, mensajes y distintas ofrendas dejadas por visitantes que llegan desde diversos puntos del país y del exterior para rendir homenaje al rosarino. El flujo de personas fue constante y se intensificó especialmente en los días en que jugó la Selección Argentina o el propio Messi.

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Silvana, una vecina que vive frente a la vivienda desde hace 32 años, aseguró que el movimiento de turistas y simpatizantes no se detiene. Según relató en diálogo con Telefe, durante los partidos más importantes el lugar se convierte en un verdadero punto de encuentro para quienes desean acercarse al origen de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

La pasión por Messi no conoce límites geográficos. Entre quienes visitan el lugar aparecen grupos provenientes de Italia, Colombia y Bangladesh, muchos de ellos visiblemente emocionados al recorrer las calles donde el astro dio sus primeros pasos. Algunos incluso se llevan pequeños fragmentos de pasto o tierra de la vereda como recuerdo de una experiencia que consideran única.

Entre las historias más llamativas figura la de un creador de contenidos colombiano que logró que Messi le firmara la piel para luego tatuarse el autógrafo. Tras esa experiencia, viajó a Rosario para colgar una bandera en la casa familiar como símbolo de agradecimiento. En los últimos días del Mundial también se sumaron insignias vinculadas a Inglaterra e Italia, reflejando el alcance multicultural de una figura que supera cualquier frontera deportiva.

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Dónde queda la casa natal de Messi en Rosario

La vivienda donde nació Lionel Messi está ubicada sobre la calle Lavalleja, en las inmediaciones de 1º de Mayo, en la zona sur de Rosario. El lugar forma parte de uno de los recorridos más visitados por turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad atraídos por la historia del campeón del mundo.

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La casa donde se crió Lionel Messi en Rosario antes de irse a vivir a España con su familia. Foto: Reddit

A pocas cuadras del Museo del Deporte de Santa Fe, la propiedad conserva un valor simbólico especial para los fanáticos. Más allá de la fama internacional alcanzada por el futbolista, el barrio mantiene viva la memoria de aquel niño que pasaba las tardes jugando a la pelota en las calles de la zona.

Actualmente, el inmueble sigue perteneciendo a la familia Messi y se mantiene activo, mientras continúa recibiendo diariamente la visita de admiradores que desean conocer de cerca el lugar donde comenzó la historia de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Murales, otro homenaje de los rosarinos para el capitán de la Selección Argentina

El impacto de Messi también quedó plasmado en el paisaje urbano del barrio. En los alrededores de la vivienda se pueden encontrar más de diez murales inspirados en la vida y carrera del capitán argentino, realizados durante el Primer Encuentro de Muralistas organizado en la zona.

Los murales pintados en las inmediaciones de la casa donde se crió Lionel Messi en Rosario. Foto: Telefe (captura de video)

Estas intervenciones artísticas se convirtieron en un atractivo adicional para quienes recorren el circuito vinculado al astro rosarino. Cada obra refleja distintas etapas de su trayectoria y la profunda admiración que despierta entre los habitantes.

Entre todos los murales, uno sobresale por encima del resto. Se encuentra en la planta alta de la propia casa familiar y retrata a Messi sentado en una pose característica, generando la ilusión de que el ídolo continúa observando el movimiento cotidiano del barrio que lo vio crecer.

El mural pintada en una de las paredes laterales de la casa donde se crió Lionel Messi en Rosario. Foto: Telefe (captura de video)

Entre banderas, recuerdos y expresiones artísticas, la casa natal de Lionel Messi se consolidó como mucho más que un atractivo turístico. Es un espacio cargado de simbolismo donde conviven la memoria del chico que soñaba con ser futbolista y el reconocimiento mundial hacia el campeón que llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol.