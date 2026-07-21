Polémica con Rosalía: compartió un video celebrando la derrota de Argentina en el Mundial y quieren boicotear sus shows en Buenos Aires

Rosalía volvió a ser tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una nueva canción. La artista española quedó envuelta en una polémica luego de que fanáticos argentinos advirtieran que compartió en su perfil de TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que celebraba la victoria de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Ahora, algunas personas buscan boicotear los shows que la española tiene previstos para Buenos Aires 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.
El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque la exestrella del cine para adultos fue una de las figuras públicas más críticas del equipo de Lionel Messi durante la Copa del Mundo. Incluso había asegurado que apostó un millón de dólares a favor del conjunto español antes del partido decisivo.
El video de Mía Khalifa que compartió Rosalía
La publicación que generó la controversia utiliza como banda sonora La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de Rosalía. En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego sale al balcón de un edificio, con la ciudad de Nueva York de fondo, mientras canta parte de la letra de la canción.
“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.
La parte de la canción que interpreta dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.
Según distintas interpretaciones, La Perla hace referencia a una relación sentimental conflictiva vivida por Rosalía. Sin embargo, la cantante nunca confirmó públicamente a quién está dedicada la canción.
La reacción de los fanáticos argentinos: boicot a los shows
La polémica comenzó cuando usuarios argentinos detectaron que Rosalía había reposteado el video desde su cuenta oficial de TikTok.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse en X y otras plataformas. Algunos seguidores consideraron que la cantante simplemente celebró el triunfo de su país, mientras que otros interpretaron el gesto como un respaldo al mensaje de Mía Khalifa.
En España, “perla” tiene dos significados muy distintos: el primero se refiere a la gema marina de nácar; y el segundo es coloquial e irónico: usarlo para llamar a alguien “un perla” equivale a decir que es un sinvergüenza o alguien de quien no te podés confiar
“Que festeje la victoria de España está perfecto, pero que parezca estar de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece bastante hipócrita”, escribió una usuaria.
Otros recordaron el vínculo que Rosalía ha manifestado con Argentina a lo largo de su carrera. Incluso mencionaron la canción Reliquia, en la que canta la frase: “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”.
Cómo devolver las entradas para Rosalía y pedir reembolso en Movistar Arena, Buenos Aires
Muchos argentinos buscan devolver las entradas para los shows de Rosalía en agosto en el Movistar Arena. En su web oficial, el espacio tiene a disposición un formulario para ese fin, pero aclara que solo puede realizarse la devolución “dentro de los 10 días de haberla efectuado” (a la compra). “Se tomarán en cuenta los formularios cargados hasta 1 día antes del show, luego no se realizan devoluciones”, aclara.
Sin embargo, existe la posibilidad de comunicarse con Soporte e intentarlo por esa vía:
- Enviar un e-mail a la dirección oficial de soporte: soporte@movistararena.com.ar.
- Adjuntar el comprobante de la compra de la entrada, la confirmación de compra y/o del pago.
- Completar los datos personales: nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.
Qué dice la canción La Perla, de Rosalía
Hola
Ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador
Estrella de la sinrazón
Un espejismo
Medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o
El rey de la 13-14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué dará?
Por fin, vas a terapia
Vas al psicólogo y, también, psiquiatra
¿Pero de qué te sirve
Si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede, vive en casa ajena
Red flag andante
Tremendo desastre
Dirá que no fue él
Que fue su doppelgänger
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)
(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’
No lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda, desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla
Nadie se fía
Es una perla
Una de mucho cuida’o