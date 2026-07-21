Polémica con Rosalía: compartió un video celebrando la derrota de Argentina en el Mundial y quieren boicotear sus shows en Buenos Aires

Boicot a los shows de Rosalia en Buenos Aires Foto: Captura

Rosalía volvió a ser tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una nueva canción. La artista española quedó envuelta en una polémica luego de que fanáticos argentinos advirtieran que compartió en su perfil de TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que celebraba la victoria de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026. Ahora, algunas personas buscan boicotear los shows que la española tiene previstos para Buenos Aires 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto.

El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque la exestrella del cine para adultos fue una de las figuras públicas más críticas del equipo de Lionel Messi durante la Copa del Mundo. Incluso había asegurado que apostó un millón de dólares a favor del conjunto español antes del partido decisivo.

El video de Mía Khalifa que compartió Rosalía

La publicación que generó la controversia utiliza como banda sonora La Perla, uno de los temas incluidos en Lux, el último álbum de Rosalía. En el video, Mía Khalifa aparece despertándose al día siguiente de la final del Mundial. Luego sale al balcón de un edificio, con la ciudad de Nueva York de fondo, mientras canta parte de la letra de la canción.

Mía Khalifa con el video y la música de "La Perla" de Rosalía. Video: X/@makearggayagain

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar el clip, en una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la derrota de Argentina frente a España.

La parte de la canción que interpreta dice: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Según distintas interpretaciones, La Perla hace referencia a una relación sentimental conflictiva vivida por Rosalía. Sin embargo, la cantante nunca confirmó públicamente a quién está dedicada la canción.

La reacción de los fanáticos argentinos: boicot a los shows

La polémica comenzó cuando usuarios argentinos detectaron que Rosalía había reposteado el video desde su cuenta oficial de TikTok.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en X y otras plataformas. Algunos seguidores consideraron que la cantante simplemente celebró el triunfo de su país, mientras que otros interpretaron el gesto como un respaldo al mensaje de Mía Khalifa.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

En España, “perla” tiene dos significados muy distintos: el primero se refiere a la gema marina de nácar; y el segundo es coloquial e irónico: usarlo para llamar a alguien “un perla” equivale a decir que es un sinvergüenza o alguien de quien no te podés confiar

“Que festeje la victoria de España está perfecto, pero que parezca estar de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece bastante hipócrita”, escribió una usuaria.

Otros recordaron el vínculo que Rosalía ha manifestado con Argentina a lo largo de su carrera. Incluso mencionaron la canción Reliquia, en la que canta la frase: “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”.

Cómo devolver las entradas para Rosalía y pedir reembolso en Movistar Arena, Buenos Aires

Muchos argentinos buscan devolver las entradas para los shows de Rosalía en agosto en el Movistar Arena. En su web oficial, el espacio tiene a disposición un formulario para ese fin, pero aclara que solo puede realizarse la devolución “dentro de los 10 días de haberla efectuado” (a la compra). “Se tomarán en cuenta los formularios cargados hasta 1 día antes del show, luego no se realizan devoluciones”, aclara.

Sin embargo, existe la posibilidad de comunicarse con Soporte e intentarlo por esa vía:

Enviar un e-mail a la dirección oficial de soporte: soporte@movistararena.com.ar.

Adjuntar el comprobante de la compra de la entrada, la confirmación de compra y/o del pago.

Completar los datos personales: nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.

Qué dice la canción La Perla, de Rosalía

Hola

Ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador

Estrella de la sinrazón

Un espejismo

Medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o

El rey de la 13-14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué dará?

Por fin, vas a terapia

Vas al psicólogo y, también, psiquiatra

¿Pero de qué te sirve

Si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede, vive en casa ajena

Red flag andante

Tremendo desastre

Dirá que no fue él

Que fue su doppelgänger

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’

No lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad (la lealtad) y la fidelidad (fidelidad)

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda, desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla

Nadie se fía

Es una perla

Una de mucho cuida’o