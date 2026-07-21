Tenía 18 años y actuó en Godzilla vs Kong: murió una joven actriz en un accidente automovilístico y hay conmoción en el cine

La actriz tenía 18 años y perdió la vida en un accidente automovilístico.. Foto: Digital Spy

El mundo del cine y la comunidad artística internacional se encuentran de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Kaylee Hottle a los 18 años. La joven actriz estadounidense, que saltó a la fama global por su destacado papel coprotagónico en las taquilleras producciones Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: El nuevo imperio, perdió la vida a causa de un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de Frederick, Maryland.

La desgarradora noticia fue confirmada durante este martes 21 de julio al portal estadounidense TMZ por su padre Joshua Hottle, quien precisó que la joven no resistió las severas heridas y falleció durante el traslado en ambulancia rumbo al hospital. El deceso de la joven actriz de 18 años causó una profunda conmoción en el mundo del cine y en la Escuela para Sordos de Texas, institución donde la actriz cursaba el último año de la escuela secundaria.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, las autoridades del establecimiento expresaron su dolor y acompañaron a los allegados en este difícil momento: “Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y todos los que la conocieron y la amaron”, indicaron.

Murió la joven actriz Kaylee Hottle a los 18 años: la carrera en el cine

Nacida en Georgia en mayo de 2007 dentro de una familia hipoacúsica, Hottle inició su camino profesional en la publicidad antes de dar el gran salto a la pantalla grande. Su sensibilidad y carisma natural conquistaron a los productores del MonsterVerse, quienes la eligieron para interpretar a Jia, la niña huérfana que lograba comunicarse con King Kong mediante el lenguaje de señas.

La actriz tenía 18 años. Foto: Warner Bros

Tras compartir elenco con figuras de la talla de Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård y Rebecca Hall, la joven promesa cosechó importantes elogios de la crítica especializada, sumando en su última etapa una nominación a los prestigiados premios Saturn Awards por su notable desempeño actoral.