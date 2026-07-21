Cuánto cuesta comer en la Exposición Rural 2026: precios, opciones económicas y menús premium

Cuánto cuesta comer en la Exposición Rural 2026: precios y opciones Foto: Instagram @exposicionrural

La Exposición Rural de Palermo no solo convoca por los animales, la maquinaria, los stands y las actividades vinculadas al campo. En cada edición, los patios gastronómicos ganan protagonismo y se transforman en uno de los puntos más buscados por los visitantes, especialmente al mediodía, cuando las filas empiezan a crecer frente a parrillas, foodtrucks, cafeterías y restaurantes.

Este año, la propuesta se amplió con alternativas para diferentes presupuestos. Hay comidas rápidas para seguir recorriendo sin perder demasiado tiempo, opciones para compartir en familia y también espacios más exclusivos donde el almuerzo puede superar ampliamente los valores de un menú tradicional. Según el relevamiento publicado por LA NACION, los precios arrancan en torno a los $5000 para productos simples como empanadas o bebidas, y pueden superar los $70.000 por persona en propuestas con servicio de mesa.

El choripán, el clásico que todos buscan en la Rural

Si hay un producto que mantiene su lugar como símbolo gastronómico de la Exposición Rural, ese es el choripán. Práctico, contundente y fácil de comer durante la recorrida, sigue siendo una de las elecciones más populares entre quienes visitan el predio de Palermo.

Cuánto cuesta comer en la Exposición Rural 2026: precios y opciones Foto: Instagram @exposicionrural

Los valores varían según el puesto. Entre las opciones más accesibles, el choripán aparece desde los $12.000 en espacios como Braford, Abuelo Julio y Chano María. En otros puntos del predio, como Los Petersen Cocineros & Cía. o Las Brasas, el precio sube a $15.000, mientras que en Shorthorn puede llegar a $18.000.

Para muchos visitantes, esta sigue siendo la alternativa más representativa de la muestra: rápida, bien argentina y asociada directamente al clima de campo que propone la Rural.

Sándwiches, hamburguesas y comidas al paso: cuánto hay que gastar

Quienes buscan algo más abundante que un choripán tienen varias alternativas. Los sándwiches de carne, como los de vacío, bondiola, bife o pernil, se ubican en una franja más alta de precios, con valores que van aproximadamente de $20.000 a $30.000, dependiendo del corte, la preparación y el puesto elegido.

Cuánto cuesta comer en la Exposición Rural 2026: precios y opciones Foto: Instagram @exposicionrural

En Braford, por ejemplo, el sándwich de vacío fue relevado a $20.000. En Los Petersen, la opción de pan y carne aparece a $24.000, mientras que en Hereford el pernil ronda entre $24.000 y $25.000. Las Brasas ofrece sándwich de bife a $25.000 y Shorthorn llega a $30.000 con su propuesta de vacío.

Las hamburguesas y otras comidas rápidas también forman parte del circuito gastronómico de la muestra. En los pasillos y foodtrucks, los valores relevados se mueven entre los $15.000 y $19.000, mientras que el pancho aparece como una de las opciones más prácticas, con un precio de referencia de $10.000. Las empanadas, por su parte, arrancan desde $5000, una opción útil para quienes quieren gastar menos o hacer una pausa breve.

Opciones para compartir: pizzas, papas y picadas

Para familias o grupos, las alternativas para compartir también tienen presencia. En el Pabellón Azul, la pizza individual arranca desde los $19.000, mientras que la pizza grande cuesta alrededor de $32.000. Es una opción conveniente para quienes recorren la muestra con chicos o buscan resolver el almuerzo de manera más simple.

Cuánto cuesta comer en la Exposición Rural 2026: precios y opciones Foto: Instagram @exposicionrural

Otra alternativa clásica son las papas fritas, cuya porción se ubica en torno a los $15.000. Para quienes prefieren algo más abundante, la picada Shorthorn fue relevada a $45.000, una opción pensada para compartir o para hacer una parada más larga dentro del recorrido.

Almorzar sentado en la Rural: la opción premium

La Exposición Rural también ofrece propuestas más sofisticadas para quienes buscan una experiencia con mayor comodidad. Uno de los espacios destacados es El Central - Bistro de Campo, que presenta una carta con platos más elaborados y servicio de mesa.

En este restaurante, el ojo de bife y el bife de chorizo figuran a $61.500, mientras que el cordero braseado alcanza los $65.000. Las mollejas se ubican en $45.000. A esos valores hay que sumar el servicio de mesa, que fue relevado en $7500. Por eso, un almuerzo compuesto por plato principal, bebida y cubierto puede superar los $77.000 por persona, sin contemplar postre.

Además, el menú corporativo aparece como una de las propuestas más exclusivas, con un valor de $240.000 por persona, sin bebida incluida.

Café, medialunas y pausa dulce: otra forma de recorrer la muestra

No todo pasa por la parrilla. Las cafeterías también tienen un rol importante para quienes prefieren hacer una pausa más liviana. En Juan Valdez, por ejemplo, un café cuesta $6500, mientras que una promoción de café con dos medialunas llega a $10.500. También hay opciones dulces como pastelitos, brownies, rogel y otras preparaciones para acompañar la recorrida.

Cuánto llevar para comer en la Exposición Rural 2026

Para quienes planean visitar la muestra, el presupuesto dependerá mucho del tipo de experiencia. Una comida rápida puede resolverse desde $10.000 a $20.000 por persona, especialmente si se eligen panchos, empanadas, hamburguesas simples o choripanes. Un almuerzo más completo con sándwiches, papas o bebidas puede ubicarse entre $25.000 y $45.000. En cambio, quienes busquen una propuesta premium con servicio de mesa deberán calcular desde $70.000 en adelante.

La gastronomía volvió a ser uno de los grandes atractivos de la Exposición Rural. Entre parrillas, cafeterías, foodtrucks y restaurantes, el predio ofrece opciones para casi todos los bolsillos, aunque con precios que obligan a planificar antes de sentarse a comer.