Cuánto le cuesta a Ibai Llanos organizar La Velada del Año 6: la millonaria cifra que sorprendió a todos

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

La Velada del Año 6 se celebrará el 25 de julio en Sevilla y promete ser uno de los eventos más vistos del mundo del streaming este año. El espectáculo creado por Ibai Llanos reunirá en el estadio La Cartuja a miles de espectadores y a millones de personas que seguirán la transmisión online de manera gratuita.

Lo que comenzó como un torneo de boxeo entre creadores de contenido de todo el mundo, hoy ya es una gran producción internacional, ya que actuarán artistas de primer nivel y habrá un despliegue técnico que requiere de mucho dinero. Tendrá lugar este sábado a partir de las 14 horas (hora Argentina) a través de Twitch y Youtube.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

En esta sexta edición, el presupuesto volvió a crecer y la idea de Ibai posiciona al evento entre los espectáculos digitales más ambiciosos del mundo hispanohablante, no sólo por su logística, sino también por su gran alcance.

¿Cuánto cuesta organizar La Velada del Año 6?

De acuerdo con estimaciones realizadas por TaxDown y difundidas por distintos medios españoles, organizar La Velada del Año 6 tiene un costo cercano a los 10 millones de euros. Buena parte de ese dinero se destina únicamente a la producción técnica, que ronda los 5 millones de euros.

A ese monto se suman otros gastos indispensables para que el evento pueda llevarse a cabo:

Honorarios de los participantes.

Cachets de los artistas invitados.

Escenografía y montaje.

Iluminación, sonido y pantallas.

Seguridad y personal.

Logística de traslado y alojamiento.

Campañas de promoción y marketing.

Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

Algunas estimaciones incluso elevan el presupuesto total que necesita Ibai para hacer una producción de semejante magnitud hasta los 13 millones de euros, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados.

Además, la Velada 6 será en el estadio La Cartuja, en Sevilla, con capacidad para más de 80.000 espectadores. Además de los diez combates entre creadores de contenido, habrá shows musicales de artistas como Yandel, Juanes, Bad Gyal y Anuel AA, junto con otros invitados sorpresa.

El evento también representa un importante negocio gracias a la venta de entradas, cuyos precios fueron desde 53 hasta 190 euros, además de los acuerdos con patrocinadores y los ingresos derivados de la enorme audiencia que genera la transmisión en plataformas digitales. Desde su primera edición en 2021, La Velada del Año no dejó de crecer y cada año rompe récords de espectadores en Twitch y otras plataformas.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

Como ya es tradición, La Velada del Año 6 reunirá a algunos de los streamers, youtubers y creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. En total habrá 10 combates, con representantes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Colombia y El Salvador.

La cartelera completa es la siguiente:

Quiénes pelean en La Velada del Año 6

Como ya es tradición, La Velada del Año 6 reunirá a algunos de los streamers, youtubers y creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. En total habrá 10 combates, con representantes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Colombia y El Salvador.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

La cartelera completa es la siguiente: