Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cuánto le cuesta a Ibai Llanos organizar La Velada del Año 6: la millonaria cifra que sorprendió a todos

El streamer español vuelve a reunir a miles de personas en Sevilla para un espectáculo de boxeo y música. Cuál fue el presupuesto que usó para montar este show que sorprende por su magnitud.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Velada 6 de Ibai
La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Velada del Año 6 se celebrará el 25 de julio en Sevilla y promete ser uno de los eventos más vistos del mundo del streaming este año. El espectáculo creado por Ibai Llanos reunirá en el estadio La Cartuja a miles de espectadores y a millones de personas que seguirán la transmisión online de manera gratuita.

Lo que comenzó como un torneo de boxeo entre creadores de contenido de todo el mundo, hoy ya es una gran producción internacional, ya que actuarán artistas de primer nivel y habrá un despliegue técnico que requiere de mucho dinero. Tendrá lugar este sábado a partir de las 14 horas (hora Argentina) a través de Twitch y Youtube.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

En esta sexta edición, el presupuesto volvió a crecer y la idea de Ibai posiciona al evento entre los espectáculos digitales más ambiciosos del mundo hispanohablante, no sólo por su logística, sino también por su gran alcance.

¿Cuánto cuesta organizar La Velada del Año 6?

De acuerdo con estimaciones realizadas por TaxDown y difundidas por distintos medios españoles, organizar La Velada del Año 6 tiene un costo cercano a los 10 millones de euros. Buena parte de ese dinero se destina únicamente a la producción técnica, que ronda los 5 millones de euros.

Contenido Recomendado

En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild:la cifra millonaria

En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

Llega la Velada del Año 6 de Ibai Llanos:cuándo es, a qué hora y por dónde verlo

Llega la Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y por dónde verlo

A ese monto se suman otros gastos indispensables para que el evento pueda llevarse a cabo:

  • Honorarios de los participantes.
  • Cachets de los artistas invitados.
  • Escenografía y montaje.
  • Iluminación, sonido y pantallas.
  • Seguridad y personal.
  • Logística de traslado y alojamiento.
  • Campañas de promoción y marketing.
Poster de La Velada del Año
Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

Algunas estimaciones incluso elevan el presupuesto total que necesita Ibai para hacer una producción de semejante magnitud hasta los 13 millones de euros, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados.

Además, la Velada 6 será en el estadio La Cartuja, en Sevilla, con capacidad para más de 80.000 espectadores. Además de los diez combates entre creadores de contenido, habrá shows musicales de artistas como Yandel, Juanes, Bad Gyal y Anuel AA, junto con otros invitados sorpresa.

El evento también representa un importante negocio gracias a la venta de entradas, cuyos precios fueron desde 53 hasta 190 euros, además de los acuerdos con patrocinadores y los ingresos derivados de la enorme audiencia que genera la transmisión en plataformas digitales. Desde su primera edición en 2021, La Velada del Año no dejó de crecer y cada año rompe récords de espectadores en Twitch y otras plataformas.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

Como ya es tradición, La Velada del Año 6 reunirá a algunos de los streamers, youtubers y creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. En total habrá 10 combates, con representantes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Colombia y El Salvador.

La cartelera completa es la siguiente:

Quiénes pelean en La Velada del Año 6

Como ya es tradición, La Velada del Año 6 reunirá a algunos de los streamers, youtubers y creadores de contenido más populares del mundo hispanohablante. En total habrá 10 combates, con representantes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Colombia y El Salvador.

La Velada 6 de Ibai Foto: Instagram

La cartelera completa es la siguiente:

  • Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina).
  • Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia).
  • Clersss (España) vs. Natalia MX (México).
  • Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España).
  • Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina).
  • ViruZz (España) vs. Gero Arias (Argentina).
  • RoRo (España) vs. Samy Rivers (México).
  • Marta Díaz (España) vs. Tatiana Käer (España).
  • Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador).
  • IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España), el combate estelar de la noche.
Ibai LlanosStreamingShow
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild:la cifra millonaria

    En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

  2. Cómo es y qué hacer en Funes, el pueblo donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan después del Mundial

    Cómo es y qué hacer en Funes, el pueblo donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan después del Mundial

  3. Murió Pato Strunz:qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

    Murió Pato Strunz: qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

  4. El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan:cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

    El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan: cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

  5. Planes para vacaciones de invierno:dinosaurios, parques y viajes al espacio con entradas desde $3.000 en CABA

    Planes para vacaciones de invierno: dinosaurios, parques y viajes al espacio con entradas desde $3.000 en CABA

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo: qué productos se benefician

Plan ARMA:Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia y le colocaron un stent:cómo evoluciona

La agenda de Javier Milei en Brasil:por qué no se podrá reunir con Jair Bolsonaro

Economía

Empleados de comercio:cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

Empleados de comercio: cuánto queda el sueldo mínimo en julio con el aumento del 5,7%

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

ANSES paga este viernes 24 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

Economía

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Petróleo a USD 100: el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Donald Trump anunció aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 países:de cuánto es el impuesto para Argentina

Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Publicidad