Planes para vacaciones de invierno: dinosaurios, parques y viajes al espacio con entradas desde $3.000 en CABA

Parque de la Costa. Foto: Parque de la Costa

Todavía nos quedan muchos días de vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, y seguimos buscando propuestas para disfrutar en grupo. Con precios que arrancan desde los $3000 en algunas actividades y otras no llegan a los $50.000 por un día completo de diversión plena, te presentamos cuatro opciones para visitar con grandes y chicos.

Jurassic World The Experience, para niños y preadolescentes

Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que impulsa la emoción, la curiosidad y la nostalgia.

Al cruzar sus puertas, los visitantes se encontrarán con escenarios temáticos, selvas prehistóricas y la sensación de estar dentro de la película, todo acompañado por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación.

Así se puede ver a un imponente Braquiosaurio que deja sin aliento, a los intrépidos Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans y también al rey indiscutido del mundo jurásico: el Tiranosaurus Rex.

"Jurassic World: The Experience", en vacaciones de invierno. Foto: Urban Comunicación

Se presenta en el predio Alrío de Vicente López y el precio de las entradas parte de $45.000 por persona (según el horario reservado) y tienen packs familiares de $255.000 para seis.

Parque de la Costa, especial para adolescentes

Hasta el domingo 2 de agosto el Parque abre sus puertas todos los días desde las 11. Ubicado en Tigre, con más de 40 atracciones para todas las edades, la propuesta combina adrenalina, entretenimiento y diversión en un mismo lugar.

Desde imponentes montañas rusas como El Vigía, Boomerang, El Desafío y Vértigo Xtremo, hasta clásicos que atraviesan generaciones como Autos Chocadores, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, Barco Pirata y Baile de las Tazas, ofrece opciones para que disfruten desde los más chicos hasta los más grandes.

Parque de la Costa. Foto: Parque de la Costa

Los niños también cuentan con su propio espacio de aventuras en el sector infantil, donde las atracciones están adaptadas especialmente para su edad y altura, permitiéndoles vivir la experiencia del parque de manera segura y divertida.

Además de los juegos, durante las vacaciones de invierno, el parque presenta una programación especial con shows en vivo, espectáculos para toda la familia, sorpresas y una variada propuesta gastronómica que completa una jornada de entretenimiento para compartir con amigos o en familia.

Precios: pasaporte Promo $23.000 (incluye acceso, más de 25 atracciones y todos los shows en vivo) y pasaporte Full, $29.500, ambos de lunes a viernes (no feriados) con un 25% de descuento. Sábados y domingos: $31,500 y $39.500 respectivamente. Se pueden adquirir en la boletería del parque u on line en 3 cuotas sin interés.

Invierno en el Planetario: para chicos curiosos

Prepararon estrenos, experiencias inmersivas y actividades para disfrutar en familia hasta el 2 de agosto. También visitas guiadas, observaciones con telescopio y actividades al aire libre. Todos los días a las 12.30 se proyectará “Te quiero, desde el mar hasta el cielo”, una propuesta inmersiva diferente que invita a acompañar a una niña durante su visita al Planetario junto a su mamá.

Otro de los estrenos de esta temporada es “Alerta espacial, noticias bajo la lupa”, que se podrá disfrutar a las 13.30 y 16. Un espacio para investigar el universo, para aprender a mirar el cielo y entender la información con los ojos de la ciencia. La programación se completa con funciones de “Agujeros negros” y “Top 5: lo mejor del universo”.

Planetario de Buenos Aires. Foto: Planetario

Además, la banda Koufequin presentará un espectáculo especial que combina música en vivo, experimentos y visuales fulldome creados exclusivamente para este ciclo. Se ofrecerán funciones los sábados 25 de julio y 1° de agosto, y el viernes 31 de julio, a las 18 y 19 en el domo.

Para descubrir el edificio, todos los días habrá visitas guiadas a las 14.30 con recorridos por los diferentes espacios museísticos y una experiencia audiovisual dentro del domo. También habrá recorridos libres y sin costo por el museo, con propuestas participativas para las infancias. Será a las 13 y a las 16, con cupos limitados.

La experiencia se completará con “Odisea espacial”, una actividad con gafas de realidad virtual que permitirá realizar un viaje inmersivo por otros mundos. Todos los días a las 11.30, con entrada a $ 3.000.

En el parque y la explanada del Planetario se realizarán observaciones nocturnas con telescopios los miércoles, sábados y domingos a partir de las 18.30. En tanto, los sábados y domingos de 15.30 a 17 habrá observaciones solares. Ambas actividades serán sin costo, por orden de llegada y estarán sujetas a las condiciones meteorológicas.

Las entradas para las otras actividades parten de los $ 6.000 cada una y se pueden sacar online. Dirección: Av. Sarmiento s/n, 1425 CABA.

Tutankamón, La Experiencia, para amantes de la historia

Una salida para disfrutar en familia que combina entretenimiento, historia y emoción en un mismo recorrido. Una oportunidad descubrir el misterio del faraón más enigmático de todos los tiempos. Estará hasta el 30 de julio en El Cubo, Complejo Al Río (Vicente López) con su puesta en escena de uno de los descubrimientos más impactantes que conecta al público con el misterio, la belleza y el legado del Antiguo Egipto.

A más de un siglo del hallazgo de la tumba de Tutankamón, la historia del faraón niño sigue despertando asombro en todo el mundo. Con más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, la exhibición revela momentos clave de la vida del faraón: su reinado y los interrogantes en torno a su muerte. Uno de los puntos más impactantes es la recreación de la tumba y los tesoros encontrados en su interior, que permite dimensionar la magnitud del descubrimiento realizado por Howard Carter en 1922, un hito que cambió para siempre la historia de la arqueología.

"Turankamon, La Experiencia". Foto: prensa

La experiencia se potencia con contenido audiovisual que recrea la atmósfera de la época y traslada al visitante al corazón del Antiguo Egipto. A lo largo de las distintas salas, los visitantes también podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en ese tiempo, sus creencias, rituales funerarios y la particular concepción del más allá que tenían.

Dirección: El Cubo – Complejo Al Río (Av. Libertador 101, Vicente López, Pcia. de Buenos Aires). Horarios: de martes a domingo de 10 a 20. Entradas: adultos $35.000, menores $18.000 y jubilados $15.000. Pack Familiar de 4 entradas por $17.500 cada una.