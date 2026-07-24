El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan: cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

La Odisea en IMAX Foto: Instagram @ifp.world

La llegada de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, volvió a poner en el centro de la conversación a una tecnología que transforma por completo la experiencia de ir al cine: el formato IMAX. La película, basada en el clásico poema épico de Homero, fue concebida para verse en pantalla gigante y ya generó una pregunta clave entre los fanáticos argentinos :¿cuántas salas IMAX hay en el país y por qué todos quieren conseguir una entrada?

El estreno de la película se produjo el 16 de julio de 2026 en cines argentinos, con una duración cercana a las tres horas y un elenco internacional encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. La sinopsis oficial la presenta como una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo con nueva tecnología IMAX, diseñada para llevar por primera vez la saga fundacional de Homero a este formato de gran escala.

Cuántas salas IMAX existen en la Argentina

En la Argentina, el fenómeno IMAX tiene una particularidad: hay muy pocas salas disponibles, lo que convierte cada estreno de gran formato en un evento casi exclusivo. Actualmente, el país cuenta con dos salas IMAX principales: el IMAX Theatre Showcase de Norcenter, ubicado en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y el IMAX del Conocimiento, en Posadas, Misiones.

La Odisea en IMAX Foto: reddit

La sala de Norcenter es una de las más conocidas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según la información oficial de Showcase, cuenta con una pantalla de 21 metros de alto por 26 metros de ancho, equivalente a un edificio de siete pisos, además de sonido digital envolvente de 14.000 watts, capacidad para 320 butacas y espacios reservados para personas con discapacidad.

En tanto, el IMAX del Conocimiento, inaugurado en septiembre de 2016 en el Parque del Conocimiento de Posadas, posee una pantalla de 22 metros de ancho por 16 de alto, con capacidad para 370 personas en funciones 2D y 296 en 3D. Además, se destaca por su perfil educativo y cultural, ya que combina estrenos comerciales con documentales y actividades destinadas a escuelas.

Por qué La Odisea disparó el furor por el IMAX

El nombre de Christopher Nolan está íntimamente ligado al renacimiento del cine como experiencia física. Desde Batman: El Caballero de la Noche hasta Oppenheimer, el director defendió el uso de formatos analógicos, pantallas gigantes y proyecciones que obligan al espectador a salir de casa para vivir algo imposible de replicar en un televisor.

Con La Odisea, esa apuesta llegó a otro nivel: la película fue promocionada como una producción filmada con tecnología IMAX y pensada para aprovechar el tamaño, la profundidad y la nitidez del formato. La ficha de Cinépolis Argentina la define como una épica de acción mitológica que lleva la obra de Homero a las salas IMAX por primera vez, con una duración de 173 minutos y distribución de Universal Pictures.

La Odisea en IMAX Foto: Instagram @ifp.world

El atractivo no está solamente en la historia, sino en cómo se ve y cómo se escucha. En una sala IMAX, la pantalla ocupa buena parte del campo visual, el sonido está calibrado para envolver al público y la imagen suele ofrecer una escala superior a la de una sala convencional. En Norcenter, por ejemplo, Showcase destaca que la proyección puede alcanzar un tamaño 10 veces superior al de las salas tradicionales.

Qué hace único al formato IMAX

El IMAX nació como una revolución técnica. Sus orígenes se remontan a fines de los años 60 y principios de los 70, cuando Graeme Ferguson, Roman Kroitor, Robert Kerr y William C. Shaw desarrollaron en Canadá un sistema de proyección de gran formato. El primer gran hito fue Tiger Child, presentado en la Expo 70 de Osaka, mientras que la primera instalación permanente llegó en 1971 con el Cinesphere de Ontario Place, en Toronto.

A diferencia del cine tradicional, el formato IMAX clásico utiliza película de 70 mm con 15 perforaciones, que corre horizontalmente por el proyector. Esto permite un fotograma mucho más grande que el de 35 mm y, por lo tanto, una imagen con mayor nivel de detalle, profundidad y presencia visual. Britannica señala que el área útil de cada fotograma IMAX 15/70 es aproximadamente 10 veces mayor que la de un fotograma estándar de 35 mm.

Sin embargo, no todas las salas IMAX del mundo proyectan en película de 70 mm. Muchas funcionan con sistemas digitales, que conservan parte de la experiencia inmersiva, pero no necesariamente reproducen el formato analógico completo. En el caso argentino, tanto la sala de Norcenter como la de Posadas ofrecen una experiencia IMAX digital, pero ninguna figura entre las salas internacionales con copia IMAX 70 mm para La Odisea.

Cuánto sale la entrada para ver La Odisea en IMAX

El precio de la entrada puede variar según la sala, el día, la función, las promociones bancarias y la compra online. Para el IMAX Showcase Norte, sitios de cartelera con precios actualizados por función informan valores de referencia de $19.500 para entrada general IMAX y $15.000 para menores, mientras que las salas 2D y 3D convencionales tienen valores más bajos.

La Odisea en IMAX Foto: Warner

En el caso del IMAX del Conocimiento, la cartelera oficial confirma funciones de La Odisea IMAX 2D en horarios subtitulados, aunque el valor vigente puede consultarse al momento de la compra en la web o app del complejo. La sala de Posadas muestra funciones para fechas de julio y agosto, con horarios como 18:00 y 21:00.

La recomendación para quienes quieran verla en pantalla gigante es clara: comprar con anticipación. Al tratarse de apenas dos salas IMAX en todo el país, la demanda se concentra rápidamente, sobre todo durante fines de semana, vacaciones de invierno y funciones nocturnas.

De qué trata La Odisea

La Odisea adapta uno de los relatos más importantes de la literatura occidental. El poema atribuido a Homero narra el largo viaje de Odiseo, también conocido como Ulises, de regreso a Ítaca después de la guerra de Troya. En ese recorrido, el héroe se enfrenta a criaturas mitológicas, pruebas divinas, tormentas, tentaciones y peligros que ponen a prueba su inteligencia, su resistencia y su deseo de volver a casa.

La película de Nolan recupera esa estructura de viaje épico y la traslada al lenguaje del cine contemporáneo. Según la sinopsis difundida por Universal y cines argentinos, se trata de una épica de acción mitológica protagonizada por Matt Damon, con Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron en el elenco.