Cómo es y qué hacer en Funes, el pueblo donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan después del Mundial

Funes, la ciudad donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan tras el Mundial. Foto: Redes/Wikimedia Commons

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro regresaron del Mundial 2026 con la idea de un merecido descanso. El lugar elegido para pasar estos días es Funes, donde la familia del capitán argentino posee una impresionante mansión que utiliza para alejarse de las cámaras y el mundo fútbol.

La elección de este destino no es casualidad. Más allá de la cercanía con su Rosario natal (están a poco más de 15 kilómetros de distancia), Funes se presenta como un espacio “centrado en las personas”, que conserva la cualidad de ciudad verde y calma.

Qué hacer en Funes, Santa Fe

Uno de los puntos más emblemáticos de Funes es la Ex Estación de Trenes, hoy convertida en espacio cultural. Si bien conserva su encanto ferroviario original, funciona como biblioteca, sala de exposiciones y punto de encuentro de la comunidad.

Cerca suyo se encuentra el Museo Ferroviario Juan Murray, el cual relata los orígenes y la evolución de la ciudad, exponiendo los antecedentes de la locomotora a vapor y su evolución ligada al desarrollo del ferrocarril, de estrecho vínculo con la localidad.

Funes, la ciudad donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan tras el Mundial. Foto: Wikimedia Commons

Otro lugar destacado es la Casa de la Cultura. Allí suelen realizarse talleres, muestras y presentaciones artísticas. Es importante consultar la agenda local para aprovechar alguna actividad.

Quienes buscan algo más de adrenalina pueden acercarse al Autódromo Virtual Funes, en el cual los simuladores de carreras ofrecen una experiencia diferente.

Si se buscan planes al aire libre, los fines de semana suelen realizarse ferias, shows y actividades en el Paseo de la Estación. Estas propuestas suelen incluir conciertos, cine bajo las estrellas y espectáculos gratuitos para vecinos y turistas.

Dónde queda Funes y cómo llegar desde CABA

Funes es una ciudad de la provincia de Santa Fe, ubicada a unos 15–20 km al oeste de Rosario. Es conocida como el “Jardín de la Provincia” y ha crecido mucho como zona residencial.

La forma más directa de llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires es por la Ruta Nacional 9 / Panamericana, que conecta Buenos Aires con Rosario:

Salir de CABA por Panamericana (Acceso Norte). Continuar por la RN 9 hacia Campana, Zárate, San Nicolás y Rosario. Antes de ingresar a Rosario, tomar los accesos hacia Funes.

Con esta ruta, se recorre una distancia aproximada de 350–360 km, en un viaje que dura alrededor de 4 horas, dependiendo del tránsito.

Cómo llegar en micro

Hay servicios frecuentes desde la Terminal de Retiro hacia Rosario y también algunos con parada en Funes. Otra opción es llegar a Rosario y tomar un colectivo o taxi a Funes, que se encuentra a 15–20 minutos de distancia.

Cómo llegar en tren

Podés tomar el tren de larga distancia Buenos Aires–Rosario desde Retiro y luego continuar en taxi, remis o colectivo hasta Funes.

¿Por qué Funes es un destino turístico clave de Santa Fe?

Ubicada a menos de 300 kilómetros de Buenos Aires, el pueblo pasó de ser una “ciudad dormitorio” a convertirse en uno de los lugares más buscados por quienes buscan escaparse del ruido, pero sin alejarse de los grandes centros urbanos.

Funes, la ciudad donde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo descansan tras el Mundial. Foto: Wikimedia Commons

Su crecimiento se debe a las nuevas urbanizaciones, locales gastronómicos de primer nivel, actividades al aire libre y una agenda cultural que se mantiene activa todo el año. Además, que Lionel Messi tenga una casa en un exclusivo barrio cerrado es un dato no menor.

La presencia del capitán generó una suerte de “efecto Messi” que posicionó a Funes en el mapa internacional: los turistas llegan atraídos por la posibilidad -por más mínima que sea- de cruzarse con el astro rosarino.

Cómo es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Funes

La propiedad tiene ciertas características que la vuelen única e inigualable. Por ejemplo, tiene 25 ambientes, un parque extremadamente grande con cancha de fútbol y una pileta con medida olímpica (50 metros de largo por 25 metros de ancho).

Además, el terreno posee un estacionamiento habilitado para recibir a 15 vehículos, por lo que es ideal para juntadas grandes con familiares, amigos o compañeros de equipo.

La mansión de Lionel Messi en Funes. Foto: Instagram

Varios sectores de la casa están destinados para Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel y Antonela. En ese sentido, la mansión cuenta con una sala de videojuegos y hasta un cine privado, que se transformó en el sitio preferido de toda la familia.

La casa tiene también un salón de eventos preparado para cumpleaños y celebraciones familiares. Además, cuenta con un gimnasio profesional con máquinas de primer nivel, para que Leo pueda mantener su preparación física.