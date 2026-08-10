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Rating semanal: qué canal fue el más visto en la televisión argentina del 03 al 09 de agosto de 2026

La medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) determinó cuál fue el canal más visto de la TV argentina. Cómo quedó el ranking.

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Telefe.
Telefe. Foto: Captura
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Telefe cerró con un promedio de 8,21 puntos y sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,42. El tercer lugar fue para América con 2,89 y le siguieron Canal 9 1,32 y TV Pública 0,18.

Telefe mantiene el liderazgo en la televisión de aire Foto: Foto: Canal 26 - SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Logo Telefe. Foto: Telefe

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición

Rating SMADTelefe
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