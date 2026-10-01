Interpretó a Mary Ingalls, se alejó de la TV y sufrió una dura pérdida: así está hoy Melissa Sue Anderson a sus 64 años

Melissa Sue Anderson interpretó a Mary Ingalls en “La familia Ingalls” y se convirtió en una de las actrices infantiles más recordadas de la televisión. Foto: Pinterest.

Durante los años 70 y principios de los 80, “La familia Ingalls” se convirtió en una de las series más populares de la televisión. Entre sus personajes más recordados estuvo Mary Ingalls, la hija mayor de Charles y Caroline, interpretada por Melissa Sue Anderson.

La actriz nació el 26 de septiembre de 1962 en Berkeley, California, y comenzó a trabajar en televisión siendo muy pequeña, primero en comerciales y luego con participaciones en diferentes producciones. Sin embargo, fue su llegada a La familia Ingalls la que transformó su carrera.

La actriz alcanzó la fama durante los años 70 con su papel de Mary, la hija mayor de la familia protagonista.

Anderson tenía apenas 11 años cuando comenzó a interpretar a Mary, un personaje que la acompañaría durante buena parte de su infancia y adolescencia. La serie, protagonizada por Michael Landon y emitida entre 1974 y 1983, se convirtió en un clásico de la televisión y llevó a Anderson a recibir una nominación al Emmy por su interpretación.

El giro dramático que marcó a Mary Ingalls

Uno de los momentos más recordados de la serie ocurrió cuando Mary perdió la vista después de contraer fiebre escarlatina. El cambio llevó al personaje por una de las tramas más dramáticas de la ficción y permitió que Anderson asumiera algunos de los momentos más exigentes de su carrera.

En la serie, Mary Ingalls perdió la vista después de contraer fiebre escarlatina, en una de las tramas más dramáticas de la ficción. Foto: Pinterest.

Su interpretación fue reconocida por la industria y convirtió a Mary en uno de los personajes más recordados de La familia Ingalls. Sin embargo, mientras su personaje permanecía en el centro de la historia, Anderson comenzó a mantener una relación cada vez más reservada con la exposición mediática.

Después del final de la serie, continuó trabajando como actriz en películas y producciones televisivas. Participó, entre otros proyectos, en Happy Birthday to Me, The Equalizer y diferentes películas realizadas para televisión. Con el paso de los años, su presencia en Hollywood comenzó a ser cada vez menos frecuente.

Después de años frente a las cámaras, Anderson redujo su actividad como actriz y eligió una vida mucho más alejada de Hollywood. Foto: Pinterest.

Melissa Sue Anderson se casó, tuvo dos hijos y se mudó a Canadá

En 1990, Melissa Sue Anderson se casó con el escritor y productor televisivo Michael Sloan, con quien tuvo dos hijos: Piper y Griffin. La familia se trasladó a Montreal en 2002 y posteriormente ambos se convirtieron en ciudadanos canadienses.

La maternidad también tuvo un papel importante en la decisión de la actriz de reducir su actividad profesional. Anderson pasó a priorizar su vida familiar y mantuvo durante años un perfil mucho más bajo que el que había tenido durante su etapa como estrella infantil.

En 2010 publicó además su autobiografía, The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House, en la que recordó sus años trabajando en la serie y su experiencia como actriz desde la infancia.

Melissa Sue Anderson se casó con Michael Sloan en 1990 y tuvo dos hijos, Piper y Griffin. A su vez, publicó un libro sobre sus vivencias como estrella infantil. Foto: Amazon.

El reencuentro con Melissa Gilbert después de décadas

Durante años también existió distancia entre Anderson y Melissa Gilbert, quien interpretaba a Laura Ingalls, su hermana en la ficción. La relación entre ambas fue un tema recurrente entre los seguidores de la serie. Sin embargo, en diciembre de 2025 las dos actrices volvieron a encontrarse públicamente después de décadas de distancia.

Gilbert compartió entonces imágenes del reencuentro y describió la reconexión como una oportunidad para retomar el vínculo entre las dos antiguas compañeras de elenco.

La relación continuó durante 2026. En julio, Gilbert volvió a referirse públicamente a Anderson y aseguró que se habían convertido nuevamente en amigas y que la considera una “hermana para siempre”.

La actriz volvió a reencontrarse públicamente con Melissa Gilbert, quien interpretaba a Laura Ingalls, después de décadas de distancia. En la foto: Melissa Gilbert, Michael Landon y Melissa Sue Anderson. Foto: Pinterest.

Así está hoy Melissa Sue Anderson: un nuevo presente después de la muerte de su esposo

El 13 de agosto de 2025, Michael Sloan murió a los 78 años. El escritor y productor había estado casado con Anderson durante 35 años y fue conocido, entre otros trabajos, por ser cocreador de The Equalizer.

La pérdida marcó una nueva etapa en la vida de la actriz, que desde hace años mantiene una exposición pública mucho menor que durante su infancia y juventud.

A los 64 años, Melissa Sue Anderson mantiene un perfil reservado y continúa siendo recordada por generaciones como Mary Ingalls. Foto: Pinterest.

Actualmente, Melissa Sue Anderson tiene 64 años y continúa siendo recordada principalmente por su papel de Mary Ingalls.

Aunque su vida actual está muy alejada del ritmo de Hollywood, su personaje permanece como uno de los grandes íconos de la televisión clásica.

A los 64 años, Melissa Sue Anderson mantiene un perfil reservado y continúa siendo recordada por generaciones como Mary Ingalls. Foto: Pinterest.

Para varias generaciones de espectadores, aquella niña que interpretaba a Mary en la familia de Walnut Grove sigue siendo una de las caras más reconocibles de La familia Ingalls.