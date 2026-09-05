Conmoción en Los Palmeras: murió un histórico músico de la banda

Los Palmeras Foto: Instagram @lospalmerasoficial

La cumbia santafesina atraviesa horas de profundo dolor luego de conocerse el fallecimiento de Ricardo “Oveja” Stec, músico que integró Los Palmeras durante uno de los períodos más recordados de la agrupación. La noticia fue comunicada públicamente por la propia banda, que decidió homenajearlo destacando la música, la amistad y las experiencias compartidas.

La despedida provocó una fuerte repercusión entre seguidores del conjunto y amantes de la música tropical. Aunque su permanencia en la formación se concentró principalmente entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, Stec dejó su huella en el sonido y en la memoria colectiva de Los Palmeras.

Los Palmeras despidieron a Ricardo “Oveja” Stec

El anuncio trascendió el viernes 4 de septiembre de 2026, cuando Los Palmeras difundieron un mensaje en sus canales oficiales para recordar al artista. En esa publicación, la banda agradeció los momentos vividos junto al músico y expresó su pesar por la partida de otro de sus integrantes históricos.

El tono elegido por el grupo reflejó el vínculo personal que se había construido más allá de los escenarios. La despedida no se limitó a mencionar su trayectoria profesional, sino que presentó a Ricardo Stec como un amigo entrañable y una figura ligada emocionalmente a la historia de Los Palmeras.

Tras conocerse la noticia, diferentes usuarios compartieron mensajes de acompañamiento y recuerdos vinculados con los años en los que “Oveja” ocupó un lugar importante dentro de la formación. Hasta el momento de las primeras publicaciones periodísticas, no se habían informado oficialmente las causas de su fallecimiento.

Quién era Ricardo “Oveja” Stec

Ricardo “Oveja” Stec fue un músico identificado especialmente con la percusión. Durante su paso por Los Palmeras se desempeñó como tumbadorista, una función esencial para sostener el pulso rítmico característico de la cumbia que convirtió al conjunto santafesino en un referente nacional.

Los registros difundidos tras su muerte sitúan su participación en la banda entre 1988 y 1992. Fueron años de intensa producción discográfica y crecimiento para la agrupación, que ya avanzaba en la construcción de una identidad reconocible dentro de la escena tropical argentina.

Aunque Stec no pertenecía a la alineación actual, su nombre permaneció asociado a una etapa central de la historia del grupo. Su trabajo desde la percusión contribuyó a una propuesta musical en la que las tumbadoras, el acordeón, la voz y los arreglos rítmicos se complementaban para crear el inconfundible estilo palmerero.

Los discos que marcaron su etapa con la banda

La permanencia de Ricardo Stec coincidió con el lanzamiento de varias producciones que ocuparon un lugar destacado en el recorrido de Los Palmeras. Entre aquellos trabajos se encuentran “Loquito por ti”, publicado en 1988, y “Sus amigos”, editado al año siguiente.

Los Palmeras Foto: Instagram @lospalmerasoficial

En 1990 llegó un período especialmente productivo con “Rumor de cumbia” y “Chiquita pero buena”. Más tarde, en 1991, el conjunto presentó “Boquita azucarada”, otro de los títulos vinculados con la formación de aquellos años.

Ese ciclo desembocó en 1992, cuando Los Palmeras celebraron 20 años de trayectoria. El aniversario funcionó como un punto de referencia dentro de una carrera que continuaría creciendo hasta transformar a la agrupación en uno de los nombres más representativos de la música popular argentina.

Una formación inolvidable de la cumbia santafesina

Durante su permanencia en Los Palmeras, Ricardo “Oveja” Stec compartió la actividad musical con figuras estrechamente ligadas a la identidad del grupo. Entre ellas se encontraban Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa, artistas fundamentales en diferentes momentos de la agrupación.

Stec desarrollaba un trabajo que podía pasar inadvertido para parte del público, pero resultaba decisivo en el escenario y en las grabaciones. Las tumbadoras ayudan a aportar profundidad, movimiento y matices al ritmo, por lo que su intervención fue parte de la arquitectura musical que acompañó el crecimiento de Los Palmeras.

Su historia también permite reconocer la importancia de aquellos músicos que, aun sin ocupar siempre el centro de la escena, contribuyen a construir el sonido de una banda. La identidad de una agrupación no depende únicamente de sus voces más conocidas, sino también del trabajo colectivo de instrumentistas, técnicos y colaboradores.

El legado de “Oveja” Stec en Los Palmeras

La muerte de Ricardo Stec reavivó los recuerdos de una época clave para la cumbia santafesina. Su legado permanece en las grabaciones, en las presentaciones realizadas junto al grupo y en el reconocimiento de quienes compartieron con él aquella etapa de expansión artística.

La despedida pública de Los Palmeras puso el acento en la gratitud. Más que enumerar logros, la banda eligió recordar los momentos compartidos y el aporte musical del percusionista, dejando en evidencia que el vínculo se mantuvo vivo con el paso del tiempo.

Con su partida, la música tropical argentina despide a uno de los integrantes que ayudó a marcar el ritmo de Los Palmeras durante cuatro años decisivos. Para los seguidores, Ricardo “Oveja” Stec seguirá formando parte de esa historia que se escucha cada vez que vuelven a sonar los discos de fines de los 80 y principios de los 90.