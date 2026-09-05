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Un nene de 2 años murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba: es el segundo caso en pocas horas

El ataque ocurrió en el barrio Villa Oviedo y el niño murió en el hospital. Horas antes, una nena de 2 años había fallecido tras ser mordida por dos dogos en barrio Cabildo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pitbull, perro. Foto: NA
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Un nene de 2 años murió Córdoba tras ser atacado por un perro pitbull dentro de una vivienda de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El perro pertenecía a un hombre que se encontraba en la casa y atacó a menor cuando la madre de 19 años se disponía a bañarlo.

Pitbull
Pitbull

Tras el episodio, efectivos policiales capturaron al animal para evitar nuevos riesgos. Por el caso quedó detenido el dueño del perro, un hombre de 30 años, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por Diego Fernández.

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El otro caso pocas horas antes en Córdoba

Una nena de 2 años murió en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba, después de ser atacada por dos dogos que pertenecían a sus tíos.

Dogo argentino
Dogo argentino

La menor fue trasladada primero al Hospital Príncipe de Asturias, para luego ser derivada al Hospital de Niños, donde finalmente terminó falleciendo.

Córdoba suma 11 ataques de perros en 2026

En lo que va del 2026, Córdoba acumula once casos de ataques de perros, entre casos fatales y hechos con lesiones de consideración.

Mientras tanto avanza en la provincia el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, en una causa vinculada también a un ataque de dogos.

Pitbull (raza)AtaquePerrosCórdoba
Matias Greisert
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Redactor

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