A pura cumbia: las cinco canciones que eligió la Selección Argentina para musicalizar sus festejos en el Mundial 2026

Argentina vs. Argelia; Mundial 2026 Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

La Selección Argentina debutó con autoridad en el Mundial 2026 al superar 3-0 a Argelia y dejó una marca que va más allá del resultado: su propia banda sonora. En el estadio de Kansas, cada gol tuvo un acompañamiento musical que hizo vibrar a los miles de hinchas presentes.

La iniciativa responde a una decisión de FIFA, que en esta edición permite a cada equipo elegir las canciones que suenan en los festejos. En ese contexto, el plantel argentino optó por una selección de temas ligados a la cultura popular y a la tribuna.

Durante el partido inaugural, el tema que más resonó fue “Matador” de Onda Sabanera, que estalló en los altavoces tras los goles de Lionel Messi y desató el festejo colectivo en las gradas.

Las canciones elegidas por la Selección argentina

La lista completa refleja el ADN festivo del equipo: además de “Matador”, incluye:

“Pa la selección” de La T y La M

“La cumbia de los trapos” de Yerba Brava

“La danza de los mirlos” de Los Mirlos

“Cumbia sobre el mar” de Los Palmeras.

Se trata de un repertorio con fuerte impronta popular, que busca reforzar el vínculo entre jugadores y público. Cada elección remite a momentos de celebración colectiva y a una identidad futbolera muy marcada.

Una por una, todas las canciones de la Selección en el Mundial 2026

“Matador”, de Onda Sabanera

Este tema de Onda Sabanera es una cumbia festiva que se convirtió en un clásico de cancha por su ritmo pegadizo y estribillo fácil de corear. La canción forma parte del repertorio más popular del grupo, surgido en Argentina dentro del circuito tropical, y se consolidó en los años 2000 como uno de los temas elegidos para celebraciones futboleras.

“Pa la selección”, de La T y La M

Lanzada en 2022, esta canción de La T y La M se transformó rápidamente en un himno moderno de la hinchada argentina durante el ciclo de la Scaloneta. Publicada como single, nació en plena fiebre mundialista y combina cumbia con referencias directas al equipo, lo que explica su fuerte conexión emocional con los fanáticos.

“La cumbia de los trapos”, de Yerba Brava

Uno de los máximos clásicos de la cumbia villera, editado en el año 2000 dentro del álbum homónimo “La cumbia de los trapos” de Yerba Brava. El tema trascendió el género para convertirse en un símbolo cultural de las tribunas argentinas, con una letra que retrata la pasión barrial por el fútbol.

“La danza de los mirlos”, de Los Mirlos

Este instrumental emblemático de Los Mirlos, banda peruana pionera de la cumbia amazónica, fue lanzado en la década de 1970 y forma parte de su histórica discografía. Su sonido psicodélico y su ritmo hipnótico lo convirtieron en un clásico latinoamericano que hoy trasciende fronteras y géneros.

“Cumbia sobre el mar”, de Los Palmeras

Interpretada por Los Palmeras, una de las bandas más influyentes de la cumbia santafesina, esta canción integra el repertorio consolidado del grupo en los años 90. Con su estilo característico y melodías contagiosas, el tema refleja la identidad festiva que convirtió a la banda en un emblema del género en Argentina.

El antecedente de Qatar 2022

No es la primera vez que la Albiceleste utiliza la música como símbolo. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo había elegido “Luz Delito” de Wos, una canción que combinó el rock y el rap con un fuerte peso emocional.

Ese tema comenzó a sonar tras la victoria frente a México y acompañó gran parte de la campaña que terminó con la consagración. En total, musicalizó los 15 goles del equipo en su camino hacia la tercera estrella.

Gol de Enzo Fernández ante México en el Mundial de Qatar. Foto: REUTERS.

Agenda del grupo J en el Mundial 2026

Tras el debut ganador, Argentina ya apunta a sus próximos compromisos. El lunes 22 de junio se enfrentará a Austria en Dallas, mientras que Jordania jugará contra Argelia en San Francisco.

La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio con el cruce ante Jordania, nuevamente en Dallas. En paralelo, Argelia y Austria definirán su posición en Kansas City.

Lunes 22 de junio – Fecha 2

Argentina vs. Austria

Horario: 14:00

Sede: Dallas

Sábado 27 de junio – Fecha 3

Jordania vs. Argentina

Horario: 23:00

Sede: Dallas

Con resultados y música, la Selección busca repetir una fórmula que supo darle resultado: fútbol de alto nivel y una conexión emocional con su gente que ahora también se amplifica desde los parlantes del estadio.