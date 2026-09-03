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La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore: “Estoy peor que antes”

El histórico referente de la música popular de 88 años brindó detalles acerca de su estado actual y se mostró muy molesto tras la intervención cardíaca que tuvo tiempo atrás.

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El cantor tiene 88 años.
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José Larralde es uno de las leyendas del folklore argentino y viene de ser entrevistado por Jorge Pizarro en Radio 10. El cantor de 88 años profundizó en varios temas de actualidad, habló de música, pero en un pasaje de la charla, reveló el mal momento de salud que está atravesando a pocos meses de haberse hecho una intervención cardíaca, testimonio que sacudió de lleno a la cultura popular.

El artista recordó el episodio vivido meses atrás cuando debió quedar internado a raíz de una complicación coronaria. Sin embargo, en esta nueva aparición pública, el autor de Herencia pa’ un hijo gaucho arremetió contra las consecuencias de los procedimientos médicos a los que fue sometido.

“Acá estoy, estoy peor que antes porque me han hecho unos laburos raros en el corazón y el corazón parece que estaba bien ¿vio? Y ahora está enojado y no puedo dormir, nada, es una cosa...”, relató con su habitual franqueza durante el diálogo radial.

El malestar del artista se agudizó con el paso de los días debido a las reacciones secundarias que experimentó en su cuerpo tras la ingesta de los fármacos recetados. Frente a ese cuadro de malestar constante, optó por interrumpir el tratamiento por cuenta propia.

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José Larralde, histórico artista de folklore argentino
Tiene 88 años y mantiene una vida alejada de los medios y los escenarios. Foto: Cambio 2000

Tuve que agarrar los remedios que me dieron y tirarlos a la puta que los parió, perdóneme, pero me da bronca cada vez que me acuerdo porque vivo acalambrado, las manos, el cuerpo brotado, y bueno... menos mal que me avivé y tiré los remedios. Yo tengo la costumbre de leer todos los prospectos”, confesó Larralde.

De esta manera, el legendario cantor de 88 años dejó en claro que el chequeo de las contraindicaciones en los prospectos le permitió asociar sus síntomas corporales con la medicación en medio de la preocupación de sus seguidores por su estado general.

En las redes sociales, fanáticos de Larralde reaccionaron tras sus declaraciones en Radio 10. “¿Cómo no tenemos a esta leyenda viviente en condiciones asistiendo brindándole todo lo que le haga falta?; “¿Algún familiar de Larralde para hacerle una donación o alguien alias de alguien muy allegado?; “Este hombre tiene que estar protegido por el Estado, es el último poeta del folklore argentino”, fueron algunos de los comentarios expresados.

José Larralde tiene 88 años y es uno de los referentes del folklore
El artista brindó una entrevista radial y explicó la complicación de salud que atravesó recientemente. Foto: Wikipedia

El video de José Larralde que emocionó al folklore: así interceptaron al histórico cantor de 88 años caminando por Buenos Aires

En el breve registro audiovisual, se observó a un Larralde auténtico: con su carrito de compras en mano y realizando tareas habituales, como desechar residuos en un contenedor de basura de la vía pública. La escena cobró un tinte especial cuando una persona lo reconoció y no dudó en acercarse para saludarlo. El encuentro culminó con un afectuoso intercambio de palabras, gesto que el cantor recibió con la caballerosidad y humildad que sus fanáticos destacan constantemente.

Si bien el video no permitió identificar con exactitud la ubicación geográfica, diversas versiones indican que Larralde reside actualmente en el barrio porteño de San Cristóbal. Es en esas calles donde parece haber encontrado su refugio lejos de Huanguelén, su ciudad natal, de los flashes de la televisión y de la música, pero siempre cerca del afecto espontáneo de la gente que lo reconoce como un baluarte fundamental de la identidad popular.

Video: @fernando.negro13

La reciente aparición pública se dio el pasado lunes 11 de mayo y generó tranquilidad y alegría en el mundo del folklore, especialmente luego de que resurgiera el interés por saber qué era de su vida a su avanzada edad. Verlo caminar por Buenos Aires, activo y conectado con su comunidad, reforzó la imagen de un hombre que decidió vivir bajo sus propias reglas, fiel a sus principios y sin perder nunca el contacto con la realidad.

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