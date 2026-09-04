Shrek y Jurassic Park se pueden ver en Disney+: la lista completa de clásicos de Universal para maratonear este fin de semana

Shrek y Jurassic Park, los clásicos que se pueden ver en Disney. Foto: IMDb

Llega el fin de semana y muchos usuarios ya se preparan para tener su maratón de series y películas en su propia casa. Disney+ cuenta con una gran cantidad de clásicos en su catálogo ideal para fanáticos de distintos géneros, desde la comedia hasta el suspenso o el terror.

En las últimas semanas, la plataforma comunicó novedades con la incorporación de más de 50 títulos producidos por el estudio Universal Pictures. Algunas de las películas que ya se pueden ver en Disney+ están vinculadas a sagas súper taquilleras como las cuatro cintas de Sherk, Jurassic Park y Rápidos y Furiosos, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, o incluso Volver al Futuro, la icónica cinta estrenada en los años 89y que marcó un antes y un después en la historia del cine.

Jordan Peele en Huye!, una de las películas de Universal que está en Disney+. Foto: Universal

Qué películas de Universal Pictures ya se pueden ver en Disney+

Las películas de Universal que sumó Disney+ a su catálogo, en general, son aptas para todo público e idealmente para ver con toda la familia. Aunque también se añadieron otras cintas de thriller psicológico como Huye!, el filme del director Jordan Peele protagonizado por Daniel Kaluuya y Allison Williams.

La lista completa de los estrenos en Disney+

Babe 2: El puerquito va a la ciudad

Babe, el puerquito valiente

Bee Movie: La historia de una abeja

Bendita adolescencia

Corazón de dragón

Cuatro días más

Damas en guerra

Dolittle (2020)

E.T., el extraterrestre

Eclipse mortal

El arte de defenderse

El camino hacia El Dorado

El Espanta Tiburones

El Gato con Botas

El Lórax: En busca de la trúfula perdida

El mundo perdido: Jurassic Park

El príncipe de Egipto

¡Huye!

Hop: Rebelde sin Pascua

Jorge el Curioso: Un Mono Real

Jorge el curioso

Jorge el curioso 2: ¡Sigan a ese mono!

Jorge el curioso 3: De regreso a la jungla

Jorge el curioso: ¡Cabo Ahoy!

Jorge el curioso: De visita en el salvaje oeste

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park III

Jurassic World

Jurassic World: El reino caído

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La Momia (1999)

La Momia (2017)

La Momia Regresa

La Momia: La Tumba del Emperador Dragón

La vida secreta de tus mascotas

La vida secreta de tus mascotas 2

Los Croods

Los Croods 2: Una nueva era

Los muertos no mueren

Los recolectores

Madagascar

Madagascar 2

Mamá por encargo

¿Cómo sobrevivir a mi ex?

Rápido y Furioso (2001)

Rápidos y Furiosos 2

Rápidos y Furiosos 6

Rápidos y Furiosos 7

Rápidos y Furiosos 8

Rápidos y Furiosos: 5in control

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

Regreso del todopoderoso

Si fueras yo

Shrek

Shrek 2

⁠Shrek Tercero

Shrek para Siempre

Sing

Sing 2

Un amigo abominable

Un gran mentiroso

Un jefe en pañales

Un jefe en pañales 2: Negocios de familia

Viaje de chicas

Volver al Futuro (1985)

Volver al Futuro II

Volver al Futuro III

Disponibilidad geográfica: en qué países se lanzaron estos nuevos títulos

Aquellos usuarios interesados en ver alguna de estas películas deberán tener en cuenta la disponibilidad geográfica, ya que los filmes de Universal no estarán disponibles en Disney+ en todo el mundo al mismo tiempo. En este sentido, todos los títulos antes mencionados se podrán encontrar en Estados Unidos y en la mayor de los países aliados a la Unión Europea.

Volver al Futuro también fue añadida a Disney+. Foto: Universal

En el caso de América Latina, por el momento, la mayoría de las películas aún no están disponibles, pero podrían llegar en los próximos meses.

Recomendaciones para maratonear: las películas más destacadas del catálogo de Universal

Para los fanáticos del cine, sin dudas, se recomiendan aquellos clásicos para sumar a la lista de películas vistas. Los de visualización obligatoria para cinéfilos son Jurassic Park, Volver al Futuro, ET y La Momia.

A su vez, se pueden ver todas las películas de la saga de Rápidos y Furiosos. Foto: Universal

También se pueden sumar a la maratón los filmes Huye y Eclipse Mortal, una cinta de ciencia ficción protagonizada también por Vin Diesel. El filme sigue a un grupo de personas que realizan un viaje interestelar, pero cuya nave espacial sufre un importante inconveniente técnico. Por la noche deberán enfrentarse a la aparición de unas extrañas criaturas que pondrán en peligro su propia existencia. Eclipse Mortal tiene una duración de 111 minutos y estuvo dirigida por David Twohy.