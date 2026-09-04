Shrek y Jurassic Park se pueden ver en Disney+: la lista completa de clásicos de Universal para maratonear este fin de semana

Llega el fin de semana y muchos usuarios ya se preparan para tener su maratón de series y películas en su propia casa. Disney+ cuenta con una gran cantidad de clásicos en su catálogo ideal para fanáticos de distintos géneros, desde la comedia hasta el suspenso o el terror.
En las últimas semanas, la plataforma comunicó novedades con la incorporación de más de 50 títulos producidos por el estudio Universal Pictures. Algunas de las películas que ya se pueden ver en Disney+ están vinculadas a sagas súper taquilleras como las cuatro cintas de Sherk, Jurassic Park y Rápidos y Furiosos, protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, o incluso Volver al Futuro, la icónica cinta estrenada en los años 89y que marcó un antes y un después en la historia del cine.
Qué películas de Universal Pictures ya se pueden ver en Disney+
Las películas de Universal que sumó Disney+ a su catálogo, en general, son aptas para todo público e idealmente para ver con toda la familia. Aunque también se añadieron otras cintas de thriller psicológico como Huye!, el filme del director Jordan Peele protagonizado por Daniel Kaluuya y Allison Williams.
La lista completa de los estrenos en Disney+
- Babe 2: El puerquito va a la ciudad
- Babe, el puerquito valiente
- Bee Movie: La historia de una abeja
- Bendita adolescencia
- Corazón de dragón
- Cuatro días más
- Damas en guerra
- Dolittle (2020)
- E.T., el extraterrestre
- Eclipse mortal
- El arte de defenderse
- El camino hacia El Dorado
- El Espanta Tiburones
- El Gato con Botas
- El Lórax: En busca de la trúfula perdida
- El mundo perdido: Jurassic Park
- El príncipe de Egipto
- ¡Huye!
- Hop: Rebelde sin Pascua
- Jorge el Curioso: Un Mono Real
- Jorge el curioso
- Jorge el curioso 2: ¡Sigan a ese mono!
- Jorge el curioso 3: De regreso a la jungla
- Jorge el curioso: ¡Cabo Ahoy!
- Jorge el curioso: De visita en el salvaje oeste
- Jurassic Park (1993)
- Jurassic Park III
- Jurassic World
- Jurassic World: El reino caído
- Kung Fu Panda
- Kung Fu Panda 2
- La Momia (1999)
- La Momia (2017)
- La Momia Regresa
- La Momia: La Tumba del Emperador Dragón
- La vida secreta de tus mascotas
- La vida secreta de tus mascotas 2
- Los Croods
- Los Croods 2: Una nueva era
- Los muertos no mueren
- Los recolectores
- Madagascar
- Madagascar 2
- Mamá por encargo
- ¿Cómo sobrevivir a mi ex?
- Rápido y Furioso (2001)
- Rápidos y Furiosos 2
- Rápidos y Furiosos 6
- Rápidos y Furiosos 7
- Rápidos y Furiosos 8
- Rápidos y Furiosos: 5in control
- Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw
- Regreso del todopoderoso
- Si fueras yo
- Shrek
- Shrek 2
- Shrek Tercero
- Shrek para Siempre
- Sing
- Sing 2
- Un amigo abominable
- Un gran mentiroso
- Un jefe en pañales
- Un jefe en pañales 2: Negocios de familia
- Viaje de chicas
- Volver al Futuro (1985)
- Volver al Futuro II
- Volver al Futuro III
Disponibilidad geográfica: en qué países se lanzaron estos nuevos títulos
Aquellos usuarios interesados en ver alguna de estas películas deberán tener en cuenta la disponibilidad geográfica, ya que los filmes de Universal no estarán disponibles en Disney+ en todo el mundo al mismo tiempo. En este sentido, todos los títulos antes mencionados se podrán encontrar en Estados Unidos y en la mayor de los países aliados a la Unión Europea.
En el caso de América Latina, por el momento, la mayoría de las películas aún no están disponibles, pero podrían llegar en los próximos meses.
Recomendaciones para maratonear: las películas más destacadas del catálogo de Universal
Para los fanáticos del cine, sin dudas, se recomiendan aquellos clásicos para sumar a la lista de películas vistas. Los de visualización obligatoria para cinéfilos son Jurassic Park, Volver al Futuro, ET y La Momia.
También se pueden sumar a la maratón los filmes Huye y Eclipse Mortal, una cinta de ciencia ficción protagonizada también por Vin Diesel. El filme sigue a un grupo de personas que realizan un viaje interestelar, pero cuya nave espacial sufre un importante inconveniente técnico. Por la noche deberán enfrentarse a la aparición de unas extrañas criaturas que pondrán en peligro su propia existencia. Eclipse Mortal tiene una duración de 111 minutos y estuvo dirigida por David Twohy.