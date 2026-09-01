Tini Stoessel reapareció en las redes luego del escándalo con su padre: “Tengo las cosas más claras”

Tini Stoessel Foto: @TiniStoessel

Tini Stoessel volvió a reaparecer en las redes sociales luego de que se conociera el conflicto legal y familiar que tiene con su padre, Alejandro Stoessel, por el patrimonio que supo construir desde que era una niña. En su cuenta secundaria de Instagram, Tini se mostró desde México, ultimando los detalles de los próximos shows de Futttura, su nuevo espectáculo.

La artista publicó varias imágenes de los ensayos junto a su equipo y dejó ver parte de la puesta en escena que prepara para las presentaciones. En medio de la publicación, un comentario de su novio, Rodrigo De Paul y de su gran amiga de la industria musical, María Becerra, no pasaron desapercibidos.

Tini reapareció tras el escándalo con su padre Foto: Instagram

“Cada día más buena”, escribió el futbolista con un emoji de una carita enamorada. Mientras tanto María apoyó a su amiga en este difícil momento comentando un sentido “Te amo”. Se trata de un gesto de acompañamiento de ambos, debido a la fuerte exposición de la cantante en los últimos días.

Además, en las fotografías se la puede ver junto a sus bailarines, durante los ensayos y mientras revisa algunos detalles de las pantallas que formarán parte del espectáculo. Y lejos de referirse públicamente a la polémica familiar, su publicación estuvo enfocada en los preparativos de sus presentaciones.

Tini reapareció tras el escándalo con su padre Foto: Instagram

“Tengo las cosas más claras”

En diálogo con un medio mexicano, Tini evitó mencionar el conflicto familiar que atraviesa para recuperar su patrimonio, pero sí habló sobre el proceso personal que atravesó en los últimos años de su carrera: “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó.

“Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo, haciendo referencia a que ahora siente que puede tomar sus propias decisiones.

Tini reapareció tras el escándalo con su padre Foto: Instagram

“Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, cerró.

No es la primera vez que Tini insiste en que ya no se siente una prisionera de su propia vida, ya que en su último álbum, “Un mechón de pelo”, explora esta temática y le agradece a sus amigas y a sus allegados por el apoyo que recibió durante una de las crisis más fuertes de su vida.