Preocupa la salud de Soledad Silveyra: la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

Internaron a Soledad Silveyra.

Soledad Silveyra fue internada de urgencia en las últimas horas tras sufrir un accidente doméstico. La actriz de 74 años se cayó mientras se encontraba sola y tuvo que comunicarse con uno de sus hijos para pedir asistencia médica.

Según informó el periodista Pepe Ochoa en LAM, la artista fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde se confirmó que tiene una lesión en la cadera y permanecerá internada para continuar con los controles médicos.

Soledad Silveyra se encuentra internada en el Otamendi

Y aunque en las primeras horas también circularon versiones sobre una posible intervención quirúrgica, posteriormente trascendió que, por el momento, los médicos no contemplaban una operación debido a que presenta una buena evolución tras la fisura en la cadera.

Cómo se encuentra Soledad Silveyra tras el accidente

A pesar del susto, la actriz se encuentra de buen ánimo, según contó su entorno. Su hijo Baltazar Jaramillo habría transmitido que Silveyra está ansiosa por regresar a su casa, aunque deberá atravesar un período de reposo y recuperación.

Además, Pepe Ochoa informó que podría recibir el alta médica y continuar la recuperación en su domicilio, siempre de acuerdo con la evolución de la lesión y las indicaciones del equipo médico. La internación se produce en un momento en el que la actriz ya venía atravesando algunas dificultades físicas que habían repercutido en su actividad profesional.

Soledad Silveyra.

Antes del accidente, Soledad Silveyra habló públicamente de su salud y confirmó en “La Noche de Mirtha” que padece de trocanteritis y que los dolores habían afectado su rutina y su trabajo teatral.

Además, la propia actriz explicado que llevaba más de seis meses con esta afección y que el dolor la había obligado a modificar sus actividades. Incluso había suspendido algunas funciones debido a las molestias físicas.

En medio de ese cuadro, Silveyra también manifestó sus deseos de recuperarse para poder regresar a los escenarios. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó sus ganas de volver a trabajar y destacó el lugar central que ocupa la actuación en su vida.