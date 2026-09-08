comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Preocupa la salud de Soledad Silveyra: la actriz fue internada de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

El episodio ocurrió mientras la artista de 74 años se encontraba sola y, tras el accidente, logró comunicarse con su hijo Facundo para pedir asistencia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Internaron a Soledad Silveyra.
Internaron a Soledad Silveyra.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Soledad Silveyra fue internada de urgencia en las últimas horas tras sufrir un accidente doméstico. La actriz de 74 años se cayó mientras se encontraba sola y tuvo que comunicarse con uno de sus hijos para pedir asistencia médica.

Según informó el periodista Pepe Ochoa en LAM, la artista fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde se confirmó que tiene una lesión en la cadera y permanecerá internada para continuar con los controles médicos.

La desgarradora historia de Soledad Silveyra. Foto: captura Telefe.
Soledad Silveyra se encuentra internada en el Otamendi

Y aunque en las primeras horas también circularon versiones sobre una posible intervención quirúrgica, posteriormente trascendió que, por el momento, los médicos no contemplaban una operación debido a que presenta una buena evolución tras la fisura en la cadera.

Cómo se encuentra Soledad Silveyra tras el accidente

A pesar del susto, la actriz se encuentra de buen ánimo, según contó su entorno. Su hijo Baltazar Jaramillo habría transmitido que Silveyra está ansiosa por regresar a su casa, aunque deberá atravesar un período de reposo y recuperación.

Contenido Recomendado

“Sos el último de los grandes en irse”:la conmovedora despedida de Soledad Silveyra tras la muerte de Luis Brandoni

“Sos el último de los grandes en irse”: la conmovedora despedida de Soledad Silveyra tras la muerte de Luis Brandoni

“Necesito hacerte el amor”:Soledad Silveyra reveló detalles sobre la escena del meme viral con Osvaldo Laport

“Necesito hacerte el amor”: Soledad Silveyra reveló detalles sobre la escena del meme viral con Osvaldo Laport

Además, Pepe Ochoa informó que podría recibir el alta médica y continuar la recuperación en su domicilio, siempre de acuerdo con la evolución de la lesión y las indicaciones del equipo médico. La internación se produce en un momento en el que la actriz ya venía atravesando algunas dificultades físicas que habían repercutido en su actividad profesional.

Soledad Silveyra. Foto: gentileza @AlgoContigo4.
Soledad Silveyra.

Antes del accidente, Soledad Silveyra habló públicamente de su salud y confirmó en “La Noche de Mirtha” que padece de trocanteritis y que los dolores habían afectado su rutina y su trabajo teatral.

Además, la propia actriz explicado que llevaba más de seis meses con esta afección y que el dolor la había obligado a modificar sus actividades. Incluso había suspendido algunas funciones debido a las molestias físicas.

En medio de ese cuadro, Silveyra también manifestó sus deseos de recuperarse para poder regresar a los escenarios. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó sus ganas de volver a trabajar y destacó el lugar central que ocupa la actuación en su vida.

Soledad SilveyraSaludActriz
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años:vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

    La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años: vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

  2. La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro:estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

    La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

  3. Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

    Dura menos de 2 horas, actúan Mercedes Morán y Carla Peterson, y es una de las mejores películas de true crime para ver hoy

  4. Así es la oficina de Mario Pergolini:una pileta, objetos de Star Wars y un rincón dedicado a Boca Juniors

    Así es la oficina de Mario Pergolini: una pileta, objetos de Star Wars y un rincón dedicado a Boca Juniors

  5. El crítico momento de Zaira Nara:tuvieron que internarla de urgencia

    El crítico momento de Zaira Nara: tuvieron que internarla de urgencia
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia:la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia: la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

Alerta roja:informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE

Uno por uno, los tres comandos unificados que armó el Gobierno para custodiar la visita del Papa León XIV a la Argentina

Andrés Watson presentó una intervención integral para el ordenamiento del tránsito en La Capilla

Economía

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda para reforzar la intervención sobre el dólar

Internacionales

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires: ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral

Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana:ofrecen hospedaje, comida y 2 días libres en un hermoso destino de El Bolsón

A 25 años del 11-S:cuántas personas fallecieron, cómo eran las Torres Gemelas y de qué manera afectó a EE.UU.