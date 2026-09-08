El “Dibu” Martínez, otra vez nominado como mejor arquero del mundo: compite contra Unai Simón, Bounou y Vozinha

Emiliano Martínez volvió a ser incluido entre los candidatos al prestigioso reconocimiento que entrega France Football. Foto: Action Images via Reuters

Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado nuevamente al Premio Yashin, el reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo de la última temporada.

El argentino, que ya obtuvo el galardón en 2023 y 2024, integra una lista de diez candidatos que competirán por quedarse con el prestigioso premio. De esta manera, el actual arquero del Chelsea vuelve a ser considerado entre los mejores guardametas del fútbol internacional.

El arquero argentino ganó el Premio Yashin en 2023 y 2024 y buscará repetir el logro. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Quiénes compiten con el Dibu Martínez por el Premio Yashin

Además del arquero argentino, la nómina de candidatos está integrada por varios de los principales referentes del puesto a nivel mundial.

Los españoles Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha completan la lista.

Martínez buscará así repetir el logro conseguido en las últimas dos ediciones y convertirse nuevamente en el ganador del premio otorgado por France Football.

El Dibu cerró su etapa en Aston Villa después de disputar 256 partidos oficiales con el club inglés. Foto: REUTERS

La temporada del Dibu Martínez que le valió otra nominación

El arquero argentino tuvo otra temporada destacada a nivel clubes durante su etapa en Aston Villa, donde volvió a consolidarse como una de las figuras del equipo inglés.

Durante su ciclo en el conjunto de Birmingham, Martínez disputó 256 partidos oficiales y tuvo un papel importante en la última temporada, en la que Aston Villa conquistó la Europa League, terminó cuarto en la Premier League y consiguió la clasificación a la Champions League 2026-2027.

Durante su ciclo en el conjunto de Birmingham, el Dibu disputó 256 partidos oficiales. Foto: REUTERS

También fue una pieza relevante para la Selección argentina, que volvió a tener una participación destacada en el último Mundial y llegó hasta la definición frente a España en Norteamérica.

Su rendimiento durante el período considerado por France Football le permitió volver a quedar entre los candidatos al Premio Yashin.

Dibu Martínez dejó Aston Villa y fue transferido al Chelsea

Luego de varios rumores sobre su futuro, Martínez finalmente continuó su carrera en el fútbol inglés, aunque cambió de club.

El arquero surgido de Independiente fue transferido al Chelsea, uno de los equipos más importantes de la Premier League, poniendo así fin a su etapa en Aston Villa.

Martínez fue transferido al Chelsea luego de varias temporadas como una de las figuras de Aston Villa. Foto: Reuters.

El argentino había llegado al club de Birmingham en septiembre de 2020, cedido por Arsenal. Allí logró consolidarse como titular y alcanzó el reconocimiento internacional que posteriormente le permitió ganar el Premio Yashin en dos oportunidades.

Su salida del Aston Villa se produjo después de que el entrenador Unai Emery decidiera renovar la competencia por el puesto. En ese contexto, el club incorporó al japonés Zion Suzuki, quien había tenido una destacada actuación en la última Copa del Mundo, mientras que el neerlandés Marco Bizot fue titular en el primer partido de la temporada.

La Juventus también había mostrado interés por el arquero argentino

Antes de concretarse su llegada al Chelsea, otro de los clubes que había mostrado interés en contratar al argentino fue la Juventus.

El arquero argentino también tuvo un papel destacado con la Selección durante la temporada evaluada. Foto: Instagram.

El equipo italiano había evaluado la posibilidad de incorporar a Martínez durante la previa del Mundial, aunque finalmente la operación no llegó a concretarse.

Ahora, instalado en el Chelsea y nuevamente nominado al Premio Yashin, el “Dibu” buscará volver a quedarse con el reconocimiento que ya conquistó en 2023 y 2024.