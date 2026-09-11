Andrés Gil habló sobre los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Cande Vetrano, Andres Gil Foto: Redes Sociales

A más de un año de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, se conoció a través de Ángel de Brito que el tercero en discordia había sido el actor Andres Gil, quien trabajaba con la actriz en su última obra de teatro. Según el periodista, ambos habrían tenido una breve relación que duró unos meses, mientras Candela Vetrano -pareja de Gil y amiga de Accardi- esperaba su primer hijo.

“Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, afirmó Ochoa, aportando a la información que dio De Brito sobre la supuesta infidelidad entre ambos actores con sus respectivas parejas.

Andrés Gil y Gime Accardi Foto: X

La declaración de De Brito reavivó una historia que durante meses estuvo marcada por versiones cruzadas y desmentidas públicas. Ante la repercusión de la noticia, Andrés decidió referirse nuevamente al episodio y aseguró que actualmente la situación está resuelta. Sus declaraciones llegan en un momento en el que también volvió a hablarse del distanciamiento entre Accardi y Lali Espósito, ya que no la invitó a su despedida de soltera en Brasil.

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de romance con Gimena Accardi

Cuando comenzaron a circular las versiones en 2025, Andrés Gil negó que hubiera tenido un romance y utilizó sus redes sociales para expresar su malestar, alegando a que las versiones eran falsas y que respetaran su privacidad, debido a que había sido padre hace unos meses de Pino, junto a Cande Vetrano.

La polémica había surgido después de que Accardi confirmara que había sido infiel a Nicolás Vázquez. La actriz reconoció públicamente que había cometido un “desliz”, pero negó que la persona involucrada fuera Gil, a quien las versiones habían señalado como supuesto tercero en discordia.

Cande Vetrano, Andres Gil Foto: Redes Sociales

Ahora, un año después, el actor volvió a frenar los rumores y sostuvo que “está todo aclarado”, dando a entender que no pretende continuar alimentando una polémica que durante meses afectó a varias personas de su entorno.

“Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien, la verdad que estamos en un gran momento juntos. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Imaginate que crecimos juntos, desde que tengo 26, ella 24”, remarcó en diálogo con El Trece, haciendo referencia a la larga historia de amor que empezó en Roma en el año 2016. “Somos una pareja real como cualquier otra. Tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de todo lo que supimos construir”, afirmó.