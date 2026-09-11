Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand. Foto: El Trece

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo atención médica por un cuadro respiratorio. Este viernes se difundió un nuevo parte sobre su estado de salud y las noticias volvieron a ser alentadoras.

Según informaron desde la institución, la conductora de 99 años evoluciona de forma favorable y que participa activamente de su recuperación. Además, destacaron el trabajo que realiza junto a su kinesiólogo como parte del tratamiento.

Nuevo parte médico de Mirtha Foto: X

Mientras continúa su recuperación, Mirtha recibe en su habitación a familiares y amigos. Desde el sanatorio también señalaron que se mantiene atenta a sus actividades personales y que agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes la nueva actualización sobre la salud de la conductora. El comunicado señala: “Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

Mirtha Legrand Foto: Instagram @mirthalegrand

Aunque durante las últimas horas habían circulado versiones sobre un posible alta médica, finalmente los profesionales que siguen su evolución decidieron que la conductora continúe internada y bajo control. Más allá del tratamiento médico, el nuevo parte señala que la conductora se encuentra acompañada y recibe visitas de familiares y amigos en su habitación.

También se informó que está “muy atenta a sus actividades personales” y que agradece las muestras de afecto recibidas durante su internación. Esta nueva información lleva tranquilidad sobre su evolución y confirma que, aunque deberá permanecer algunos días más en el sanatorio, pero que pronto será dada de alta para poder seguir con su recuperación desde su domicilio.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Cuándo cumple 100 años Mirtha Legrand

La cuenta regresiva hacia el siglo de vida ya está en marcha y acapara la atención de fanáticos y el ambiente del espectáculo. Mirtha Legrand nació un 23 de febrero de 1927, tiene 99 años y cumplirá los 100 el próximo 23 de febrero de 2027.

La propia conductora bromeó en más de una oportunidad sobre su deseo de llegar a esta cifra histórica en plena actividad y reafirmó su histórico lema de mantenerse activa frente a las cámaras y liderando sus clásicos almuerzos por la pantalla de El Trece.