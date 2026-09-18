Clint Eastwood, sobre su estado de salud a los 96 años: “Mi secreto ha sido el mismo toda la vida, mantenerme ocupado”

Clint Eastwood, actor. Foto: NA/AFP

A los 96 años, Clint Eastwood continúa asociado con una carrera que atravesó más de siete décadas en Hollywood. Aunque en los últimos meses surgieron versiones sobre su retiro, la filosofía que sostuvo durante gran parte de su vida sigue despertando interés debido a su longevidad: levantarse cada mañana, encontrar una tarea y mantenerse productivo durante el mayor tiempo posible.

La historia detrás de esa idea fue contada por el cantante de música country Toby Keith. Durante una partida de golf, Keith le preguntó a Eastwood cómo planeaba celebrar su cumpleaños número 88. El cineasta respondió que no podría hacer demasiado porque debía comenzar el rodaje de La mula, película que dirigió y protagonizó.

La pregunta de Toby Keith que dio origen a una frase inolvidable

Sorprendido por la energía del director, Keith quiso conocer qué lo impulsaba a continuar trabajando a esa edad. La respuesta de Eastwood fue sencilla: aseguró que durante toda su vida había intentado levantarse, hacer algo útil, ser productivo y mantenerse ocupado. Después sintetizó su manera de afrontar el paso del tiempo con una frase breve:“No dejes entrar al viejo”.

La declaración se dio durante una conversación privada relatada posteriormente por Keith, que terminó convirtiéndose en una de las reflexiones más conocidas del actor sobre la edad. Por eso, la frase debe interpretarse como una filosofía personal y no como una evaluación médica sobre su salud actual.

La idea tampoco consiste en ignorar las limitaciones físicas o negar el envejecimiento. Eastwood planteaba no permitir que la edad determinara anticipadamente qué actividades podía continuar realizando. Para el cineasta, sostener proyectos y objetivos era una forma de conservar el vínculo con aquello que había dado sentido a su vida profesional.

Clint Eastwood, actor. Foto: NA/AFP

La frase terminó convertida en una canción

La conversación tuvo un impacto directo sobre Keith. Inspirado por las palabras del director, el músico compuso Don’t Let the Old Man In, cuyo título retoma la recomendación de Eastwood. La canción llegó posteriormente a manos del cineasta y fue incluida en La mula, estrenada en 2018.

La coincidencia cerró el círculo: la película que Eastwood se preparaba para filmar cuando cumplió 88 años terminó incorporando la canción nacida de aquella conversación. El tema acompaña además el tono de la historia, centrada en una persona mayor que se resiste a quedar definida exclusivamente por su edad.

Eastwood mantuvo una actividad cinematográfica intensa durante sus últimos años como realizador. A los 94 dirigió Jurado N.º 2, drama judicial protagonizado por Nicholas Hoult. Fue su trabajo más reciente detrás de cámara y volvió a mostrar una continuidad profesional poco frecuente dentro de la industria.

Mantenerse activo no es una fórmula médica

La experiencia de Clint Eastwood no significa que mantenerse ocupado garantice llegar a una edad avanzada en buen estado físico. La longevidad depende de numerosos factores, como la genética, la alimentación, la actividad física, el acceso a controles médicos, el descanso y las condiciones generales de vida.

Su reflexión funciona, en cambio, como una actitud frente al envejecimiento. Tener proyectos, conservar intereses y realizar actividades acordes con las posibilidades de cada persona puede ayudar a mantener una rutina estimulante, pero nunca reemplaza el seguimiento profesional ni las recomendaciones médicas individuales.

A los 96 años, la frase continúa resumiendo la relación de Eastwood con el trabajo: “Toda mi vida he intentado levantarme y hacer algo, ser productivo y mantenerme ocupado”. La declaración, conocida gracias al relato de Toby Keith, no ofrece una receta universal para la longevidad, pero explica por qué el director siguió haciendo películas mucho después de la edad habitual de retiro.