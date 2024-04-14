Dieta de la eterna juventud: el secreto de Clint Eastwood para mantenerse saludable a los 94 años

Clint Eastwood. Foto: X

Con 94 años, la estrella de cine Clint Eastwood sorprende a todos con su estado físico y vitalidad. Sin embargo, detrás de cámaras el actor se esfuerza por llevar adelante una dieta meticulosamente diseñada.

Según un artículo del sitio Vitonica, el actor y director prioriza aquellos alimentos que promueven la salud del corazón y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

Alimentación a base de plantas. Foto: Unsplash

Alimentación. Foto: Unsplash

¿Cómo es la dieta de la longevidad?

En su dieta, Eastwood deja a un lado las grasas saturadas, consumiendo solo aquellas que son saludables, como las que están presentes en el salmón, alimento que también tiene grandes cantidades de omega-3. Esto ayuda a combatir la inflamación y protege las células del estrés oxidativo.

Con lo alimentos de origen vegetal, el actor asegura un aporte adecuado de fibra, vitaminas y minerales esenciales, fundamentales para mantener un sistema inmunológico fuerte.

Salmón. Foto: Unsplash.

Salmón. Foto: Unsplash.

Además, incorpora a sus platos carnes blancas y pescados, que proporcionan la cantidad justa de proteína, ideal para la reparación y crecimiento muscular.

Las preferencias de Clint Eastwood

Clint Eastwood sabe a la perfección cuáles son los alimentos que le permiten mantenerse saludable. A continuación, las elecciones que suele realizar a diario:



Consumo regular de pescado, especialmente salmón .



Inclusión de hojas verdes, como el brócoli y los espárragos.



No consume alcohol



Alcoholismo. Foto: Reuters

AlcohoL. Foto: Reuters

Además, el director evita los alimentos ricos en calorías “vacías” como los jugos, postres, bebidas azucaradas y gaseosas. Así, minimiza el riesgo de enfermedades relacionadas con el azúcar, como la diabetes tipo 2 y la obesidad.